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邵雨薇曝私下「約會穿搭」，出門前都會偷看對方、刻意配一下

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▲邵雨薇喜歡幫男友打理造型。（影／記者曾怡嘉攝）

▲▼邵雨薇gu品牌好友活動。（圖／品牌提供）

▲針織秋冬百搭，邵雨薇利用不同色系打造多變風格。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

邵雨薇今（6日）化身溫柔小姐姐，出席GU秋季玩美針織系列上市活動，她以一身米色裙裝搭配莓果紅開襟外套，讓人看了心曠神怡，她也大方分享自己的約會穿搭，直言出門前會偷看另一半的服裝，這樣拍起照來才好看！

▲▼邵雨薇gu品牌好友活動。（圖／品牌提供）

時節進入秋季，GU推出全新玩美針織系列，滿足消費者穿搭需求，其中分別為方便實穿的雙口袋款和時髦百搭的羽毛紗款，短版開襟設計除了讓穿脫更方便，寬鬆的袖子設計還能內穿較厚的保暖衣物，輕便好攜帶的針織外套，絕對是秋冬保暖必收單品。

▲▼邵雨薇gu品牌好友活動。（圖／品牌提供）

今日化身品牌時尚嚮導的邵雨薇也大方分享自己私下的約會穿搭，她說：「通常裡面會穿洋裝，外面會搭一件外套，外套是很必備的東西，因為自己真的超怕冷，平常約會前會偷看對方穿搭，會刻意配一下，讓出去的Style不會差太多，她說男友衣服不多，自己多半會幫他搭配衣服，但也笑稱如果男友當天穿得太奇怪，那肯定是他自己搭的。」

▲▼邵雨薇gu品牌好友活動。（圖／品牌提供）

UNIQLO and JW ANDERSON 2022秋冬聯名系列將於明（7日）上市，本季已是聯名合作的第五周年，此系列一直以顛覆性的當代設計重新定義時尚穿搭，本季主題為「英倫極簡，玩趣時尚」，以設計師Jonathan Anderson招牌風格，打造一系列簡約又舒適的秋日時尚單品，全系列將於網路商店等共6家店舖販售。

關鍵字：

邵雨薇, gu, uniqlo

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