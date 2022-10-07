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王柏傑《台北女子》演大學生無違和　自曝「30歲前不保養」靠女友教

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▲▼王柏傑自曝「30歲前不保養」靠女友教 。（圖／品牌提供）

▲近來在劇中演出大學生的王柏傑，自曝這幾年才開始學保養。

記者張毓容／綜合報導

人氣美妝品牌克蘭詩為了讓消費者能以有趣互動的方式，一次體驗多款明星商品，特別於週年慶開跑期間打造將巡迴全台的「變美夢工廠」，首場開幕儀式於台北忠孝SOGO登場，更特別請來男星王柏傑擔任一日廠長，自曝30歲後才開始保養的他，現在每日必擦「彈簧水」，更會向女友謝欣穎偷學保養秘訣，難怪能在《台北女子圖鑑》裡完美演出大學生扮相。

以《比悲傷更悲傷的故事》入圍本屆金鐘獎「迷你劇集男主角獎」的王柏傑，在近日討論話題超高的《台北女子圖鑑》中飾演女主角桂綸鎂暖男好友，今年33歲的他在劇中從大學生開始演起，青春活力狀態毫無違和感。被問到如何維持鏡頭前的好狀態，他自曝以前完全不保養，一直到30歲後發現細紋開始「無限生長」，尤其是魚尾紋，才意識到保養很重要、不能不保養，而開始擦保養品、敷面膜。

▲▼王柏傑自曝「30歲前不保養」靠女友教 。（圖／品牌提供）

▲他透露自己再懶都一定會用彈簧水滋潤肌膚。

他也坦言，跟許多男性一樣，自己一開始對於保養也不是很了解，但還好可以跟女友討教這方面的秘訣，尤其是保養品的使用順序，「像是克蘭詩送我的那組保養品，我就會請教她哪一個優先擦，她會提點我一下。」他也透露自己的保養很快速，但每天必用「黃金雙激萃」和「彈簧水」，尤其是「彈簧水」能讓肌膚有滋潤感，又清爽不會有負擔感，所以再懶都一定會用。

被問到是否有為了金鐘獎加強保養，他透露沒有特別做什麼，因為自己是以平常心看待這次金鐘獎，「我覺得有入圍，已經很感謝評審了，還記得我這個演員，說實在我自己覺得我不會得獎，所以就沒有抱著太大的期待去，但說不定有驚喜。」

但他也透露正在努力減肥中，因為上一部戲的角色，先前有刻意增胖，而下一部戲的角色是需要比較瘦的體態，所以最近在回到比較瘦的狀態。飲食上他盡量少吃澱粉，搭配運動，上健身房、做有氧運動，平常沒事也會去衝浪，利用飲食＋運動來調整體態。

▲▼ 克蘭詩快閃店 。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩「變美夢工廠」將於全台北中南巡迴。

克蘭詩「變美夢工廠」10月7日起開跑，現場打造訂製變美金三角、植萃迷宮等體驗遊戲關卡，可一次體驗黃金雙激萃、彈簧霜、分齡精華水等多種明星商品，完成闖關還能免費獲得「變美好禮四件組」，現場還有最低64折的3組獨家特惠組，能玩能拿又能買。
 

關鍵字：

保養, 護膚, 王柏傑, 謝欣穎, 秘訣, 台北女子圖鑑

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