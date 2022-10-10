金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

記者王則絲／台北報導

第27屆釜山國際電影節於日前盛大展開，有「國民妹妹」之稱的女星金裕貞，以Netflix電影《20世紀少女》現身紅毯，當晚她穿著一襲高雅的深藍色禮服，被發現與女星張鈞甯撞衫了，張鈞甯在今年八月份時於大陸影壇盛典百花獎上就曾穿過同套造型；兩人將同款禮服駕馭出不同的氛圍，雖然「相差17歲」，金裕貞的氣質、氣場也一點不輸。

▲金裕貞以優雅的禮服造型出席釜山影展。（圖／翻攝自IG@netflixkr）



釜山國際電影節在前兩年疫情的影響縮減規模，而今年在韓國解封措施下，終於又恢復了以往盛況。其中以電影《20世紀少女》出席本屆紅毯的金裕貞，選穿CHANEL 2022秋冬系列的深藍色花朵刺繡禮服、搭配CHANEL珠寶登場，端莊優雅的造型下，擋不住她的甜美，無論是撥頭髮還是對鏡頭揮手，都讓粉絲們被電翻。

然而金裕貞身上的同款禮服，被發現張鈞甯早在今年八月時就穿過，當時張鈞甯是穿著出席百花獎，並把頭髮梳在腦後、綁起低髮髻來搭配，顯得更為乾淨利落，獨特的氣質與氣勢流瀉而出。

▲張鈞甯於八月份百花獎時，便是以同一套裙裝出席。（圖／翻攝自微博）



金裕貞與比自己大了17歲的張鈞甯撞衫，絲毫沒有處於劣勢，童星出身的金裕貞如今已23歲，越來越有小女人的味道，雖然有些人認為這套服裝對她來說有點「顯老」，不過大多粉絲們依然大讚她的清新氣質很匹配禮服，又不失她甜美可愛的個人特質。

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