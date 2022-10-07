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亮・珠寶／Jisoo 665萬美洲豹項鍊上身氣場全開　豹頭對望超霸氣

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▲▼ 動物珠寶 。（圖／公關照）

▲Jisoo參加卡地亞於南韓舉辦的活動，以露美腿的西裝式迷你裙搭配最新Panthère Articulée靈動美洲豹鑽石項鍊。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）以卡地亞（Cartier）形象大使身分，出席品牌於南韓舉辦的活動，她穿西裝式剪裁的迷你裙裝大露美腿，搭配卡地亞6,650,000元Panthère Articulée靈動美洲豹系列鑽石項鍊，為中性又帶有女人味的穿搭增添霸氣，女神氣場全開。

▲▼ 動物珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞運用「毛髮鑲嵌法」，生動展現美洲豹毛皮。

卡地亞美洲豹形象最早出現在1914年的豹紋腕錶上，3年後美洲豹從抽象化為具象，躍上路易卡地亞（Louis Cartier）送給貞杜桑（Jeanne Toussaint）的化妝盒上，她愛不釋手又訂了美洲豹裝飾的K金與黑琺瑯製的化妝盒，展開她與此動物的不解緣分，1948年起開啟美洲豹珠寶傳奇，至今仍持續推陳出新。

▲▼ 動物珠寶 。（圖／公關照）

▲Jisoo佩戴的卡地亞Panthère Articulée靈動美洲豹鑽石項鍊，6,650,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ 動物珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 動物珠寶 。（圖／公關照）


▲卡地亞Panthère Articulée靈動美洲豹系列18K白金鋪鑽手環（左）與鑽戒。

Panthère Articulée靈動美洲豹系列最新創作為豹頭兩兩相對造型，Jisoo於活動上所戴的18K白金鑲鑽項鍊為新作中最華麗的款式，貫穿其中的兩枚K金簧片連接豹頭內的兩條彈簧，使簧片保持張力，靈活設計讓佩戴起來服貼舒適，手環亦採相同設計，而鑲鑽款式同時運用招牌的「毛髮鑲嵌法」，以金屬細絲環繞每顆鑽石，透過細膩排列縞瑪瑙斑點，營造出栩栩如生的美洲豹毛皮效果。

▲▼ 動物珠寶 。（圖／公關照）

▲女星Ella Balinska佩戴卡地亞Panthère Articulée靈動美洲豹系列黃K金項鍊2,840,000元，手環1,280,000元，戒指473,000元。

白K金鑲鑽的Panthère Articulée靈動美洲豹作品另有手環與戒指可供選擇，而極簡設計則運用在Panthère Articulée 18K金款式上，卡地亞以純粹線條勾勒出項鍊、手環以及豹頭兩兩相依造型的戒指，黃K金上點綴黑色真漆八邊形豹紋，風格摩登。

▲▼ 動物珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 動物珠寶 。（圖／公關照）

▲Boucheron長頸鹿戒指與摩根石相依（左），鋪鑲鑽石、縞瑪瑙並結合黑漆的斑馬戒指。（圖／Boucheron提供，以下同）

同為法國珠寶品牌Boucheron的動物珠寶也赫赫有名，今年加入3款新成員，分別為鋪鑲鑽石和縞瑪瑙並輔以黑漆的斑馬戒指、與粉色摩根石相依的長頸鹿戒指，以及鑲嵌美鑽與彩色藍寶石、充滿活力的大嘴鳥戒指，維妙維肖的動物戒指在指間停駐，吸睛度百分百。

▲▼ 動物珠寶 。（圖／公關照）

▲Boucheron大嘴鳥造型戒指模樣可愛。

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關鍵字：

亮珠寶, Cartier, 卡地亞, Boucheron

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