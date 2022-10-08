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LIFE・經典／攪拌時無聲的果汁機　開啟下個世代的「無線」新廚房

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▲無聲果汁機millo。（圖／翻攝millo官網、集資平台kickstarter）

▲無聲果汁機millo。（圖／翻攝millo官網、集資平台kickstarter）

記者蔡惠如／綜合報導

你看過無電線、也無馬達的果汁機嗎？一款稱為millo的果汁機做到了，因為無馬達的關係，在打果汁時幾乎是「靜音」狀態，關鍵的技術在於磁力驅動，而這項應用可能只是一個開端，之後也可使用在瓦斯爐與其他小家電上，可能將改變之後居家的廚房樣貌，是否很值得期待一下？

▲無聲果汁機millo。（圖／翻攝millo官網、集資平台kickstarter）

近期在集資平台上，一款millo air的果汁機上架了，它小到像一塊手機充電板，但它沒有任何電線，使用者只要將專屬的果汁杯輕輕放在板上，就能做出一杯新鮮的現打果汁，因為杯蓋與杯身採用的是密封設計，所以在打果汁時是靜音的狀態，使用者只會聽到草莓或冰塊碰撞在杯壁的聲音。

它究竟是如何辦到的？因為它是世界上第一台以磁力空氣驅動（MAD）技術為核心的攪拌機，沒有馬達的設計，所以不會有惱人的聲響，此外因為不需裝置馬達，它也能成為超輕量的薄型設計，時尚的外觀與隨時可攜帶出門的特色，使用者可以在泳池邊、海邊、山上甚至是辦公室，隨時做出一杯現打果汁或冷湯，只要把機座充好電即可。

▲無聲果汁機millo。（圖／翻攝millo官網、集資平台kickstarter）

而這不是天馬行空的設計，事實上millo air的前一代millo果汁機，早已在市面上進行販售，而且市場反應還很好，第二代的millo air則採用更加細緻的設計，它簡化了更多外觀，從外面看不到任何螺絲，而磁性底座並不會因為沒有一條電線而功能打折，提供了15,000 RPM高速旋轉，且僅需10W的輸出功率，而且是無聲攪打。

▲無聲果汁機millo。（圖／翻攝millo官網、集資平台kickstarter）

此外，在極簡的面板上使用者還能控制濃稠度，刀片感應技術會在設定的濃稠度下停止攪拌，而且也能在轉速過熱時自動降低速度，透過連結手機專屬APP，也能設定更多食譜、控制果汁機，甚至可透過不同杯蓋，辨識不同家庭成員的使用者，目前millo air在集資平台上的早鳥價為169英鎊，折合台幣為6,000元上下。

▲無聲果汁機millo。（圖／翻攝millo官網、集資平台kickstarter）

然而，最讓人興奮的就是millo內含的磁力空氣驅動技術，團隊也表示果汁機產品只是一個起點，日後將會應用在更多不同的廚房小家電上，包括他們所預告的無線咖啡機，還有瓦斯爐具等，想像一下日後沒有任何電線的廚房將會是多賞心悅目的事？而且即便是小空間，說不定也能做出很棒的大餐囉。

關鍵字：

LIFE, 經典, 科技

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