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小資族必學「6個省錢小秘訣」　養成記帳習慣、打掃家裡也有用

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文／Workworks職場人

轉眼間就正式進入10月了，再過不久就能為自己添購冬裝囉～不過，在開啟「購物慾模式」前，職場人們是不是要先檢視一下自己的荷包呢？或是先思考這些消費是必須的嗎？這次編輯要來分享「6個省錢的小秘訣」，讓你一點一滴地累積財富，將金錢花費在有價值的東西上！

省錢小秘訣

1.整理你的錢包和家

▲保持房間的乾淨，也是省錢的一環。（圖／Unsplash，下同）

想必職場人們肯定也相當好奇「省錢」和「整理」又有什麼關聯呢？其實保持房間的整潔是有助於預防浪費的喔！若是一直待在一個髒亂的空間，不僅會讓人感受到壓力，更會為了緩解這種壓力，而衝動購物。另外，職場人們也可以定期地把平時消費完留下的明細、收據及優惠券整理好，才不會淪為錢包裡的垃圾。

2.減少使用ATM的頻率

「減少使用ATM」並不是要職場人們都不使用提款機的意思，而是訂下使用的次數及每次希望提領的金額。雖然平常提領的金額不大，不過也有可能因一下子就把錢花光，而增加了領錢的次數，讓帳戶裡的錢消失（笑）。建議職場人們能預估自己的生活費，並把領錢的次數訂在每月一至兩次喔～

3.養成記帳習慣

省錢的秘訣中怎麼能少了「養成記帳習慣」呢！不論是用手機的App或紙本的記帳本，皆有助於職場人們清楚自己的金錢使用流向，知道上個月把錢多花在哪，就可以安排在這個月少用點錢或禁止自己胡亂購物，也不會有月底吃土（笑）的情況發生囉！

4.衝動購物前，先多思考一天

在衝動購物前，我們先把自己的理智拉回來一點。即使自己非常想要某樣商品，也要養成問自己「我真的需要它嗎？」的習慣，又或是讓自己冷靜個一天，那個物品可能就不會那麼有吸引力囉，編輯也非常喜歡這個方法呢。

5.減少飯局的次數

職場人們是個不管是誰揪都會參與聚餐的社交達人嗎？其實也可以透過減少這些飯局來省錢喔！除了和親蜜的家人朋友外，也可以衡量這個聚會的重要程度，再決定是否參加。

6.隨身攜帶水瓶

職場人們是否在外出時都會習慣性地買一杯飲料來喝呢？如果出門時攜帶有裝著水的水壺，感覺就能解少買飲料的慾望了！若是和編輯一樣戒不掉飲料的話，可以養成習慣使用自帶環保杯，還能享有減五塊的環保折扣喔！

以上「6個省錢的小秘訣」職場人們趕緊記下來吧～編輯推薦可以先從「整理房間」或「隨身攜帶水瓶」這種簡單的方法做起喔！

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 小資族, 省錢, 記帳, 金錢觀

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