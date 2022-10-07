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YZY GAP開賣現場逾百人冒雨排隊！湧入店中桶子裡「狂挖」衣服

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記者王則絲／台北報導

在美國、日本等地引發話題與搶購熱潮的「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」聯名系列，今（7日）上午11點於台北ATT4FUN GAP旗艦店正式發售。現場直擊開門前已聚集約超過150人，在門外冒著雨排隊，11點一到，民眾入場搶購、戰況很激烈，在陳列的大桶袋中「挖」出想要的單品與尺寸。

▲YZY GAP BALENCIAGA開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列開賣前排隊盛況。（圖／記者王則絲攝）

「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」聯名系列開賣現場截至11點正式開門營業前，約莫有超過150人在店外排隊，人龍一路排到繞過松壽路、松智路轉角。

第一位排隊者早上7點就來排隊，第二位陳先生則是8點左右抵達，他表示自己是Yeezy與肯爺的老粉絲，同時也很喜歡BALENCIAGA，不能錯過這次的機會。一對潮味十足的情侶，全身黑的打扮呼應到聯名系列，他們在8點多時來排隊，分享今日的目標就是「鴿子帽T」。

▲YZY GAP BALENCIAGA開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP BALENCIAGA開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲現場民眾以「挖」的方式翻找、選購。（圖／記者王則絲攝）

現場採分批入場制，由於快閃店空間不大，每15分鐘至多開放40名客人進店，依序進場。店門一開首批人潮湧入，對著黑色大桶子裝陳列的商品就是一陣「狂挖」，與一般掛在架上、或是摺疊好供民眾選購的方式很不一樣，讓挑選衣服變得更有「挖掘感」。

▲YZY GAP BALENCIAGA開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP BALENCIAGA。（圖／品牌提供）

▲最多民眾鎖定的目標單品。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

根據現場觀察，許多民眾的目標鎖定在本次聯名第一波的「火焰帽」，以及有「鴿子」圖案的帽T，由於每個人僅限購3件，所以大家挑選速度其實蠻快，很快的結帳區也排起長條人龍。

▲YZY GAP BALENCIAGA開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲結帳人龍。（圖／記者王則絲攝）

►YZY X GAP X BALENCIAGA明開賣3亮點搶先曝光！焦點單品一次看

關鍵字：

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