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4個常見頭皮問題！皮膚科醫師親解正確養護　補充紅肉、海鮮也有用

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文／女子學

其實，頭皮會出現的問題比我們知道的還多！除了頭皮屑外，相信不少人也常遇到紅癢、長痘痘等等症狀。正值夏轉秋，較敏感的人又「屑屑滿天飛」了嗎？對此，女子學團隊邀請國泰內湖診所皮膚科羅陽醫師，來告訴大家關於頭皮的大小事！

▲頭皮。（圖／免費圖庫pexels、unsplash）

▲4個常見的頭皮問題（圖／unsplash，下同）

4個常見的頭皮問題

羅陽醫師指出，頭皮不適有許多原因，可能與體質、天氣、環境、生活習慣等等有關，首先列出 4 個常見的問題與治療方針：

1.脂漏性皮膚炎：當季節交替、生活作息不正常、免疫力變差時，皮脂腺分泌便會上升，使頭皮、眉毛、臉頰等處出現片狀斑塊，有紅癢、掉屑的情況。醫療端會以緩解發炎、抑制皮屑芽孢菌活性，來降低皮脂分泌量，並依照患者嚴重程度，投以口服或外用類固醇治療。

2.毛囊炎：當頭皮搔癢、疼痛，或出現紅腫或丘疹，便可能是毛囊炎。毛囊炎多為細菌或黴菌感染，如貼身物品（安全帽）、化妝品、汗水殘留等等清潔不周都可能引發，多數患者使用抗生素藥膏一周左右即可痊癒。

3.痘痘：俗稱「痤瘡」，常見於皮脂旺盛的青春期，只要頭皮分泌過多油脂，角質代謝受阻，就容易長出痘痘。通常這類的痘痘會自行痊癒，必要時可搭配內外用的A酸治療，記得不要去擠、摳，避免細菌感染或發炎。

4.乾癬：是一種慢性的皮膚發炎病變，患部常見於頭皮、臉部、四肢、關節等等，表層有厚重的紅色斑塊伴隨銀白色脫屑，脫屑時片片飛落，故又稱「銀屑病」，雖未具傳染力，但不適感和旁人的眼光，使乾癬患者身心承受不小的壓力。在治療層面，通常以含類固醇及維生素 D3 衍生物的藥膏或口服免疫調節藥物來做緩解。

▲頭皮。（圖／免費圖庫pexels、unsplash）

▲頭皮養護，在飲食方面也可補充鐵與鋅。

因地制宜的保養方式

綜觀以上症狀或疾病，許多都與體質、生活習慣有一定的關係。羅陽醫師說明，頭皮養護的大方向，正是規律作息、減少油膩和辛辣飲食等關鍵，並從飲食補充鐵（如：紅肉、蛋類）與鋅（如：海鮮、堅果），亦可透過髮油或頭皮霜加強日常保養，不過使用後記得沖洗乾淨，避免毛囊阻塞導致發炎。

羅陽醫師補充，針對症狀的養護，反覆發作的脂漏可選擇抗黴菌成分的洗髮精，如含Ketoconazole的相關產品；頭皮屑、痘痘，則選擇抗屑或增強清潔的髮品。另外，髮尾易分岔乾燥者，記得吹頭髮時最少保持15公分的距離，溫度不宜過高，擦拭時不可拉扯、以輕拍擦乾即可。

▲針對頭皮問題，選擇對的髮品做養護。（圖／DERMA E 粉專、凱嵐官網）

同場加映：當心小病變大病

最後，羅陽醫師提醒，雖然頭皮多數症狀看似無礙，但如果不投以治療，還是有可能衍生後續的問題，其中又以乾癬最為嚴重。研究發現，乾癬患者10-30%合併關節炎，同時有糖尿病、三高等心血管疾病的機率也高於一般人，若置之不理，就有可能造成全身的系統性疾病；而脂漏則是若患部未得改善，久了可能會有長不出頭髮的風險。

「有健康的頭皮，才有健康的頭髮。」這點是無庸置疑的！提醒大家出現相關問題時先別驚慌，先仔細觀察症狀，並請教專業醫師給予正確的治療與協助。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 頭皮, 保養

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