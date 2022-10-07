周年慶家電促銷　LG滿額送筆電　iRobot買組合送空氣清淨機

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶進入10月熱季，正式入手較高位家電的好時機，除了百貨推出的滿千送百滿額回饋，家電品牌也自己加碼推出贈品、組合價相關優惠，LG推出滿額送14吋筆記型電腦、飛利浦則針對廚房家電、電動牙刷祭出實用贈品，iRobot除推出組合優惠，購買特定型號再送空氣清淨機。

▲家電百貨周年慶促銷。（圖／各業者提供）

LG登錄送贈品

LG即起至11月底推出「秋天好 Chill LG智慧家電享受美好生活」優惠活動，集結衣物護理、空氣清淨機等換季必備家電，在期間消費指定商品，並完成線上登錄兌換贈品，可獲LG x Finish潔淨光亮套組禮盒、食譜書贈品；單筆消費總金額滿 30 萬元，完成線上登錄審核通過，即送14吋白色LG gram（型號：14Z90P-G）極致輕薄筆電。

飛利浦氣炸鍋滿額送

飛利浦廚房家電即起至12月底，配合百貨周年慶推出實用贈品優惠，購買廚房家電、空氣清淨機等特定商品滿額送，單筆滿15,000元直接送HD4989黑金爐、滿25,000元送HR7510廚神料理機，憑化妝品消費單筆滿3,000元發票，還可用1,590元購買原價2,199元的掛燙機。

另於百貨購買飛利浦健康氣炸鍋（HD9651、HD9742）、飛利浦智慧萬用鍋（HD2195）機型，另有機會獲得Neoflam 悶燒罐、砧板組、儲物罐與 Royal Doulton碗盤組等贈品。

iRobot組合優惠

iRobot推出自動集塵座系列優惠組合，購買Roomba j7+加上Braava jet m6拖地機器人，或是Roomba s9+加上Braava jet m6拖地機器人組合，就送瑞典Blueair Blue 3210空氣清淨機。Roomba i7+加Braava jet m6拖地機器人，或是Roomba i3+搭Braava jet m6拖地機器人組合，則贈送瑞士Stadler Form Leo 3D循環扇。另iRobot代理商來思比科技，即起於全台百貨櫃點之所有品牌，凡購買主機且單筆消費滿1萬元，可現折500元現金，另可同步參加百貨全館滿萬折千及各家信用卡滿額折抵。





飛利浦音波牙刷送2年份刷頭

即起至12月底，飛利浦旗下旗艦款Sonicare DiamondClean Smart 鑽石靚白智能音波震動牙刷，也在周慶推出「美齒養成專案」大方送贈品，只要在各通路購買主機，除標準配備之外，再加送8支刷頭，約是2年份的使用量，市價約3,000多元。