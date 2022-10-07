fb ig video ETtoday search mobile

周年慶家電促銷　LG滿額送筆電　iRobot買組合送空氣清淨機

>

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶進入10月熱季，正式入手較高位家電的好時機，除了百貨推出的滿千送百滿額回饋，家電品牌也自己加碼推出贈品、組合價相關優惠，LG推出滿額送14吋筆記型電腦、飛利浦則針對廚房家電、電動牙刷祭出實用贈品，iRobot除推出組合優惠，購買特定型號再送空氣清淨機。

▲家電百貨周年慶促銷。（圖／各業者提供）

▲家電百貨周年慶促銷。（圖／各業者提供）

LG登錄送贈品
LG即起至11月底推出「秋天好 Chill LG智慧家電享受美好生活」優惠活動，集結衣物護理、空氣清淨機等換季必備家電，在期間消費指定商品，並完成線上登錄兌換贈品，可獲LG x Finish潔淨光亮套組禮盒、食譜書贈品；單筆消費總金額滿 30 萬元，完成線上登錄審核通過，即送14吋白色LG gram（型號：14Z90P-G）極致輕薄筆電。

▲家電百貨周年慶促銷。（圖／各業者提供）

飛利浦氣炸鍋滿額送
飛利浦廚房家電即起至12月底，配合百貨周年慶推出實用贈品優惠，購買廚房家電、空氣清淨機等特定商品滿額送，單筆滿15,000元直接送HD4989黑金爐、滿25,000元送HR7510廚神料理機，憑化妝品消費單筆滿3,000元發票，還可用1,590元購買原價2,199元的掛燙機。

▲家電百貨周年慶促銷。（圖／各業者提供）

另於百貨購買飛利浦健康氣炸鍋（HD9651、HD9742）、飛利浦智慧萬用鍋（HD2195）機型，另有機會獲得Neoflam 悶燒罐、砧板組、儲物罐與 Royal Doulton碗盤組等贈品。

iRobot組合優惠
iRobot推出自動集塵座系列優惠組合，購買Roomba j7+加上Braava jet m6拖地機器人，或是Roomba s9+加上Braava jet m6拖地機器人組合，就送瑞典Blueair Blue 3210空氣清淨機。Roomba i7+加Braava jet m6拖地機器人，或是Roomba i3+搭Braava jet m6拖地機器人組合，則贈送瑞士Stadler Form Leo 3D循環扇。另iRobot代理商來思比科技，即起於全台百貨櫃點之所有品牌，凡購買主機且單筆消費滿1萬元，可現折500元現金，另可同步參加百貨全館滿萬折千及各家信用卡滿額折抵。

▲家電百貨周年慶促銷。（圖／各業者提供）

飛利浦音波牙刷送2年份刷頭
即起至12月底，飛利浦旗下旗艦款Sonicare DiamondClean Smart  鑽石靚白智能音波震動牙刷，也在周慶推出「美齒養成專案」大方送贈品，只要在各通路購買主機，除標準配備之外，再加送8支刷頭，約是2年份的使用量，市價約3,000多元。

▲家電百貨周年慶促銷。（圖／各業者提供）

關鍵字：

家電促銷, 周年慶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

新光三越南西周年慶首日塞爆　少女排17小時為看「原子少年」 卡地亞見證人生重要時刻　訂製專屬珠寶永恆閃耀 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船 不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款 超美「咖啡隨行杯」下殺599元！黑白好有型　馬卡龍色最可愛 邵雨薇曝私下「約會穿搭」，出門前都會偷看對方、刻意配一下

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面