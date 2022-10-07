fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃訪北愛爾蘭遭嗆聲　仰頭大笑化解尷尬

>

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃旋風造訪北愛爾蘭。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王儲威爾斯親王威廉昨與妻子凱特王妃，旋風造訪英國領土之一的北愛爾蘭，連跑多家慈善機構，還穿插到市集進行有趣的雞尾酒競賽，兩人所到之處都受到熱情民眾歡迎，不過凱特王妃走近群眾握手時，意外遇見婦女向她嗆聲說：「愛爾蘭屬於愛爾蘭人。」凱特聽完這席話往後仰頭大笑化解尷尬，轉向其他人繼續握手。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃向熱情群眾打招呼，但意外遇到嗆聲。（圖／路透社）

昨凱特王妃身穿英國品牌淺藍色Winser London蝴蝶結絲質襯衫、同色系的Alexander McQueen長大衣與海軍藍長褲，手裡拿著約1萬元的DeMellier London黑色手提包，亮麗現身北愛爾蘭，她走向群眾竟遇上嗆聲場面，一位身穿綠衣的婦女一邊與她握手、一邊以手機錄影並說：「很高興見到妳，但若是在妳自己的國家會更好。」凱特面不改色繼續掛著微笑轉向另一側握手，這位嗆聲民眾繼續錄影並說：「愛爾蘭屬於愛爾蘭人。」

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃與老公比賽調酒，相當賣力。（圖／路透社）

凱特王妃的官方IG並未將這段突如其來的插曲剪進造訪北愛爾蘭的影片之中，而將她與老公威廉比賽調酒的逗趣畫面作為開場，只見她脫下名牌長大衣賣力調雞尾酒，威廉倒是一派輕鬆完成，最後並由他獲勝，不過不傷和氣，夫妻倆乾杯敬對手。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲威爾斯親王威廉調酒架式十足。（圖／路透社）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

►凱特王妃抱嫩嬰駕輕就熟　母愛爆棚網讚「畫面太美」

►孫芸芸扶額秀18萬錶被女兒戲稱「頭痛」　自招香奈兒錶陪她成長

關鍵字：

凱特王妃,

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

準新娘孔曉振登機時尚搶先看　疊戴百萬伯爵珠寶好貴氣

準新娘孔曉振登機時尚搶先看　疊戴百萬伯爵珠寶好貴氣

50年保時捷古董跑車超帥！　完美呼應TAG Heuer聯名錶

50年保時捷古董跑車超帥！　完美呼應TAG Heuer聯名錶

凱特王妃抱嫩嬰駕輕就熟　母愛爆棚網讚「畫面太美」

凱特王妃抱嫩嬰駕輕就熟　母愛爆棚網讚「畫面太美」

浪琴摩登酒桶錶靈感竟是百年老古董！　加日期窗更討喜 安海瑟薇、暮光女把造型錶當珠寶戴　時髦加分又實用 關之琳正港富婆拍賣4億珠寶　部分收益做慈善 G-SHOCK一體式錶圈錶帶設計誕生　完美貼手不卡卡 婁峻碩霸氣男友力爆發　喊送焦凡凡整套Pandora聯名款一起戴對鍊 粉紅錶甜美還藏深意　2成收益捐乳癌防治用途 3300萬起的珠寶錶慶生太狂！　獨一無二紀念款賀高登鐘錶50周年

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面