凱特王妃訪北愛爾蘭遭嗆聲　仰頭大笑化解尷尬

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃旋風造訪北愛爾蘭。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王儲威爾斯親王威廉昨與妻子凱特王妃，旋風造訪英國領土之一的北愛爾蘭，連跑多家慈善機構，還穿插到市集進行有趣的雞尾酒競賽，兩人所到之處都受到熱情民眾歡迎，不過凱特王妃走近群眾握手時，意外遇見婦女向她嗆聲說：「愛爾蘭屬於愛爾蘭人。」凱特聽完這席話往後仰頭大笑化解尷尬，轉向其他人繼續握手。

▲凱特王妃向熱情群眾打招呼，但意外遇到嗆聲。（圖／路透社）



昨凱特王妃身穿英國品牌淺藍色Winser London蝴蝶結絲質襯衫、同色系的Alexander McQueen長大衣與海軍藍長褲，手裡拿著約1萬元的DeMellier London黑色手提包，亮麗現身北愛爾蘭，她走向群眾竟遇上嗆聲場面，一位身穿綠衣的婦女一邊與她握手、一邊以手機錄影並說：「很高興見到妳，但若是在妳自己的國家會更好。」凱特面不改色繼續掛著微笑轉向另一側握手，這位嗆聲民眾繼續錄影並說：「愛爾蘭屬於愛爾蘭人。」

▲凱特王妃與老公比賽調酒，相當賣力。（圖／路透社）

凱特王妃的官方IG並未將這段突如其來的插曲剪進造訪北愛爾蘭的影片之中，而將她與老公威廉比賽調酒的逗趣畫面作為開場，只見她脫下名牌長大衣賣力調雞尾酒，威廉倒是一派輕鬆完成，最後並由他獲勝，不過不傷和氣，夫妻倆乾杯敬對手。

▲威爾斯親王威廉調酒架式十足。（圖／路透社）

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