韓公認「國家級美女」名單出爐！金泰希穩坐第一、潤娥擁自尊心美譽

實習記者黃麗頻／綜合報導

韓國演藝圈人才濟濟，除了要有優秀的歌舞才能，擁有出眾的外表更是標配之一，儘管現今美女如雲，各種風格的藝人都讓人眼睛為之一亮；不過要韓國人都認可的等級，可是屈指可數的「國家級」寶藏，更有韓國網友特別整理出「每個韓國人都喜歡的韓國美女」名單，讓不少人紛紛點頭表示：「好久沒看到讓人這麼有共鳴的文章了！」

＃秀智

被譽為「國民初戀」的秀智，從女團出道再轉戰影視界，清秀可愛的模樣，擄獲不少人的心，完全是韓國人眼中「淡顏」美女的標竿之一，還有韓國網友表示：「是的，如果你是韓國人，一定會喜歡秀智！」近期秀智也在YouTube開設個人頻道，並上傳名為「旅遊VLOG（여행 브이로그）」的影片，簡單明瞭的標題是不是超可愛啊！

＃潤娥

說到「門面（Center）」兩個字，第一個想到的人絕對是潤娥！日前與張員瑛在Miu Miu合照曝光後，讓不少韓國人直呼「潤娥不愧是潤娥！」即使新人輩出，潤娥的美貌依舊超能打，而身為「小鹿像始祖」的她，更是韓國父母也覺得很漂亮的女團成員第一名，會有「大韓民國的自尊心」的美譽實在是當之無愧！同樣從女團轉戰影視界，潤娥近期的作品也是人人稱讚，讓人非常期待尚未播出的作品！

＃全智賢

全智賢也是韓國人愛的「淡顏」代表，絕對是名副其實的國民美女！從國民初戀到動作戲女神，全智賢擁有難以忽視的女神光芒，難怪會有「全智賢連名字也是全智賢」的傳奇，而她的完美表現，不只觀眾有目共睹，連合作的演員都連連稱讚，多變的致命魅力，不管男生、女生都一一拜倒在她的石榴裙下了！

＃孫藝真

近期才宣布懷孕、愛情事業兩得意的「孫仙」孫藝真，也是榜上有名！笑起來的眼睛有如彎彎弦月，親切又敬業的模樣，出眾的氣質怎麼能讓人不愛呢！有韓國網友指出，孫仙在電視劇《夏日香氣》中的顏值，根本是堪稱「經典」的巔峰時期，讓人看一次就讚嘆一次，絕對要排在這份名單的首選之列。

＃金泰希

「每個韓國人都喜歡的韓國美女」怎麼能少了金泰希呢？至今仍穩坐「韓國第一美女」的金泰希，不僅擁有精緻的外表，連個性都是人人稱讚的，甚至還是個學霸！讓人不驚讚嘆「姊姊還有什麼不會的！」連老公Rain也時常在她的照片下留言：「泰漂亮啦！」難怪韓國網友會說：「是的，沒錯，就是金泰希，需要解釋嗎？」姊姊的美貌是連低畫質都抵擋不住的喔！

►Jennie巴黎看秀結束閃電返韓！ 香奈兒針織衫搭棒球帽帥翻



►子瑜「綁脖禮物裝」洩白皙嫩肩 Momo勒出美胸、曬腹肌誠意更足