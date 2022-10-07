fb ig video ETtoday search mobile

韓公認「國家級美女」名單出爐！金泰希穩坐第一、潤娥擁自尊心美譽

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

韓國演藝圈人才濟濟，除了要有優秀的歌舞才能，擁有出眾的外表更是標配之一，儘管現今美女如雲，各種風格的藝人都讓人眼睛為之一亮；不過要韓國人都認可的等級，可是屈指可數的「國家級」寶藏，更有韓國網友特別整理出「每個韓國人都喜歡的韓國美女」名單，讓不少人紛紛點頭表示：「好久沒看到讓人這麼有共鳴的文章了！」

＃秀智

被譽為「國民初戀」的秀智，從女團出道再轉戰影視界，清秀可愛的模樣，擄獲不少人的心，完全是韓國人眼中「淡顏」美女的標竿之一，還有韓國網友表示：「是的，如果你是韓國人，一定會喜歡秀智！」近期秀智也在YouTube開設個人頻道，並上傳名為「旅遊VLOG（여행 브이로그）」的影片，簡單明瞭的標題是不是超可愛啊！

＃潤娥

說到「門面（Center）」兩個字，第一個想到的人絕對是潤娥！日前與張員瑛在Miu Miu合照曝光後，讓不少韓國人直呼「潤娥不愧是潤娥！」即使新人輩出，潤娥的美貌依舊超能打，而身為「小鹿像始祖」的她，更是韓國父母也覺得很漂亮的女團成員第一名，會有「大韓民國的自尊心」的美譽實在是當之無愧！同樣從女團轉戰影視界，潤娥近期的作品也是人人稱讚，讓人非常期待尚未播出的作品！

＃全智賢

全智賢也是韓國人愛的「淡顏」代表，絕對是名副其實的國民美女！從國民初戀到動作戲女神，全智賢擁有難以忽視的女神光芒，難怪會有「全智賢連名字也是全智賢」的傳奇，而她的完美表現，不只觀眾有目共睹，連合作的演員都連連稱讚，多變的致命魅力，不管男生、女生都一一拜倒在她的石榴裙下了！

＃孫藝真

近期才宣布懷孕、愛情事業兩得意的「孫仙」孫藝真，也是榜上有名！笑起來的眼睛有如彎彎弦月，親切又敬業的模樣，出眾的氣質怎麼能讓人不愛呢！有韓國網友指出，孫仙在電視劇《夏日香氣》中的顏值，根本是堪稱「經典」的巔峰時期，讓人看一次就讚嘆一次，絕對要排在這份名單的首選之列。

＃金泰希

「每個韓國人都喜歡的韓國美女」怎麼能少了金泰希呢？至今仍穩坐「韓國第一美女」的金泰希，不僅擁有精緻的外表，連個性都是人人稱讚的，甚至還是個學霸！讓人不驚讚嘆「姊姊還有什麼不會的！」連老公Rain也時常在她的照片下留言：「泰漂亮啦！」難怪韓國網友會說：「是的，沒錯，就是金泰希，需要解釋嗎？」姊姊的美貌是連低畫質都抵擋不住的喔！

►Jennie巴黎看秀結束閃電返韓！　香奈兒針織衫搭棒球帽帥翻

►子瑜「綁脖禮物裝」洩白皙嫩肩　Momo勒出美胸、曬腹肌誠意更足

關鍵字：

韓國, 韓國美女, 秀智, 潤娥, 全智賢, 孫藝真, 金泰希

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

新光三越南西周年慶首日塞爆　少女排17小時為看「原子少年」 卡地亞見證人生重要時刻　訂製專屬珠寶永恆閃耀 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船 不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款 超美「咖啡隨行杯」下殺599元！黑白好有型　馬卡龍色最可愛 邵雨薇曝私下「約會穿搭」，出門前都會偷看對方、刻意配一下

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面