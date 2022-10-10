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包・開箱／楊謹華搶曬「迷宮女神包」！Versace希臘迴紋貫穿鏈帶超時髦

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▲Versace 2022秋冬系列打造出新款Greca Goddess迷宮女神包。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

Versace以希臘神話人物美杜莎與迴紋構成品牌經典元素，在2022秋冬系列打造出新款Greca Goddess迷宮女神包，延續品牌一貫的神秘基調，提供手拿包以及肩背包選項，連女星楊謹華、Melody殷悅都上身演繹，由《ET FASHION》包開箱搶先欣賞細節！

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲創意總監Donatella Versace 用Greca Goddess系列包款表現自信力量。（圖／品牌提供）

「希臘女神一向也是Versace的品牌特色之一，而Greca Goddess系列正好捕捉了她們在文化和情感上碰撞的火花。冰冷的金屬希臘迴紋披上暖金色調，為古典圖案注入破格叛逆的氣息，乍現新意。當我觸摸堅硬冰冷的金屬希臘迴紋元素時，馬上感到自信和力量。」 光聽到創意總監Donatella Versace 的敘述，相信大概能夠想像到這顆包的模樣了。

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲品牌請到莉莉詹姆斯（Lily James）演繹新季Greca Goddess包款，獨特的希臘迴紋延伸到鏈帶上。（圖／品牌提供）

還記得品牌3月米蘭時裝周秀上，以Atelier Versace的特色緊身胸衣為主軸，紫色、藍色、粉色一一包裹住體態，給了女性自信的堅毅盔甲，與之相呼應的包款便是全新的「Greca Goddess」，有別於品牌近來主推的La MedusaMedusa頭像手袋如此直接訴說標誌，Greca Goddess反而僅以經典希臘迴紋為主要視覺設計。光滑的皮革同時結合精準的稜角和柔美的弧線，幾何形狀的希臘迴紋金屬元素，以拋光亮金色金屬遊走出銳利鋒芒，不見Logo於包身外，低調的設計語言照樣成為極度辨識度的款式。

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲（依序）楊謹華、Melody殷悅分別演繹炭灰色與白色款式 。（圖／品牌提供）

系列包款提供黑色、白色、藍綠色和炭灰色選擇，早已經擄獲一票女星芳心，像是楊謹華以俐落的黑色造型相襯，在腰間形成矚目焦點；Melody殷悅則是巧搭白色包款，突破性的紅色透膚襪造型中展現自信。

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲versace。（圖／品牌提供）

▲Versace_Greca Goddess迷宮女神手拿包紅色；迷宮女神肩背包藍綠色。（圖／品牌提供）

為迎合不同民眾的需求，全新Greca Goddess迷宮女神系列包款包括肩背包和大型手拿包，肩背包品項還有希臘迴紋鏈帶或皮革肩帶2種選擇，更換肩帶的同時像是換了包包一樣。同時設計出大型手拿包，以希臘迴紋金屬裝飾點綴袋面中央，手穿過其中宛如佩戴了珠寶般成為特色手帶，另也有小型配飾，包括鏈帶皮夾、小型手拿包和鏈條錢包豐富日常搭配。

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關鍵字：

包開箱, Versace, Greca Goddess

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