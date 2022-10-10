覺得別人自私的你，其實才最自私　停止用「自私」包裝對他人有所期待

文／女子學

自私是什麼？翻開維基百科，它會告訴你「自私是個人把自己的考慮，或將利益置於他人的利益之上。」仔細斟酌，會發現其實自私關乎的並非自身利益，而是自身行為侵犯到他人的權利，方可稱之為自私；若關注於自身利益而未侵犯到他人權利，這不是自私，這只是比較愛自己。然而現今有許多人濫用「自私」來綁架他人情緒，例如當對方的所作所為不合意，便可以高聲喊出「你很自私，什麼事都只想到自己。」曾幾何時考慮自己變成一種負面行為了？

▲自私是什麼？（示意圖／unsplash，下同）



總覺得他人自私的你，也許才是自私的那方



回到自私的定義，假若自私是個人把自己的考慮，或將利益置於他人的利益之上，那在沒有侵犯到他人權利下的利己主義，並不能被歸納為自私，而是生存所需使然的行為表現。這類人透過反思自身需要，並進一步思考如何學習滿足需求，來達成無需仰仗他人或某段關係，而是以自足、實質上未傷害到他人的方式來自我滿足。

當這類人透過這種方式達成自身需求，並未傷害到他人、卻也沒有進一步替自己之外的「他人」設想，這樣的人並不自私，只是手騰不出空、無法顧及自己之外的人，而你卻因為他無暇顧及你的需求，只正視他自身的需求而指責他自私，也許你才是自私的那方。

不要以自私之名，綁架他人的情緒與價值觀



當說出「你很自私，什麼事都只想到自己」的同時，假設對方未將成就建立在對他人的傷害或困擾上，那這時自私的不是對方，是要求他人「不要什麼事都只想到自己」的那個對象。

當對方只是在做他自己，而你卻要求他不要那麼自私的只做好自己，將自己對於無私的想像用「自私」包裝後加諸於他人身上，並要求對方要依自己的標準行事、成就自己的期待框架。這時侵害到他人權利的人，是用所謂道德標準來綁架他人情緒與價值觀的那方。

美其名透過「指責他人自私」來包裝自己對他人有所期待，不如正視每個人都有利己主義的需求，放過自己也放過他人。

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