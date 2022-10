莉莉柯林斯法式穿搭「3公式」　比艾蜜莉更像法國女人

實習記者黃麗頻/綜合報導

Netflix影集 《艾蜜莉在巴黎Emily in Paris》第三季確定在2022年12月21日開播,日前官方IG釋出多張劇照,讓粉絲相當期待!不僅劇情引發熱議,該劇的穿搭更是不少人討論的焦點,是繼《慾望城市Sex and the City》、《花邊教主Gossip girl》,又一部堪稱「時尚教科書」的影集,而除了劇中艾蜜莉的造型百變,飾演其角色的莉莉柯林斯(Lily Collins)戲外穿搭也受到注目,更被說比艾蜜莉還有「法式」韻味!

法式穿搭公式1:襯衫

不管是當作外套還是內襯,可以看見莉莉柯林斯喜歡用襯衫來做搭配,襯衫可說是永不退流行的衣著單品,又柔又剛可塑性非常高。照片中的莉莉柯林斯,以白T為基底,穿上深棕色的寬褲,搭配青蘋果綠色襯衫作為外套,踩著白色布鞋,整體搭配簡單、舒適,是一套人人都能駕馭的造型!

除了當作外套外,莉莉柯林斯也會利用襯衫做高層次的搭配,只見她身穿淡藍色的襯衫,以及同色系的牛仔褲,再利用燕麥色的西裝做出對比感,一樣腳踩著小白鞋,整個人看起來帥氣又多了點慵懶感。

▲莉莉柯林斯私下的穿搭充滿法式韻味。(圖/翻攝自IG@lilyjcollins,下同)



法式穿搭公式2:洋裝

「女人味、浪漫、性感」等形容詞總是圍繞在法式穿搭上,洋裝也是非常經典的法式穿搭元素,更能營造另一種浪漫氛圍。如果平常有在觀察莉莉柯林斯的IG,不難發現她非常喜歡穿One Piece洋裝,無論是芥末黃的抓皺洋裝配上米白色的平底鞋,或是綠色碎花洋裝加上百搭小白鞋,莉莉柯林斯都能完美打造出復古法式風格。

法式穿搭公式3:西裝外套

西裝外套絕對是「法式穿搭」最不可遺忘的元素之一,跟襯衫一樣,西裝外套的可塑性也非常高,無論在正式場合或是日常休閒都能掌握的「穿搭」精髓,莉莉柯林斯也毫不意外地擁有這套穿搭哲理,利用藍白格子Oversized西裝外套,穿出滿滿的法式率性氛圍,淺卡其的背心,再配上粉色牛仔褲,為整體造型增添俏皮感,走在巴黎街頭上,輕鬆展現甜美卻不失優雅氣質。





