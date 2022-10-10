莉莉柯林斯法式穿搭「3公式」　比艾蜜莉更像法國女人

實習記者黃麗頻／綜合報導

Netflix影集 《艾蜜莉在巴黎Emily in Paris》第三季確定在2022年12月21日開播，日前官方IG釋出多張劇照，讓粉絲相當期待！不僅劇情引發熱議，該劇的穿搭更是不少人討論的焦點，是繼《慾望城市Sex and the City》、《花邊教主Gossip girl》，又一部堪稱「時尚教科書」的影集，而除了劇中艾蜜莉的造型百變，飾演其角色的莉莉柯林斯（Lily Collins）戲外穿搭也受到注目，更被說比艾蜜莉還有「法式」韻味！

法式穿搭公式1：襯衫

不管是當作外套還是內襯，可以看見莉莉柯林斯喜歡用襯衫來做搭配，襯衫可說是永不退流行的衣著單品，又柔又剛可塑性非常高。照片中的莉莉柯林斯，以白T為基底，穿上深棕色的寬褲，搭配青蘋果綠色襯衫作為外套，踩著白色布鞋，整體搭配簡單、舒適，是一套人人都能駕馭的造型！

除了當作外套外，莉莉柯林斯也會利用襯衫做高層次的搭配，只見她身穿淡藍色的襯衫，以及同色系的牛仔褲，再利用燕麥色的西裝做出對比感，一樣腳踩著小白鞋，整個人看起來帥氣又多了點慵懶感。

▲莉莉柯林斯私下的穿搭充滿法式韻味。（圖／翻攝自IG＠lilyjcollins，下同）



法式穿搭公式2：洋裝

「女人味、浪漫、性感」等形容詞總是圍繞在法式穿搭上，洋裝也是非常經典的法式穿搭元素，更能營造另一種浪漫氛圍。如果平常有在觀察莉莉柯林斯的IG，不難發現她非常喜歡穿One Piece洋裝，無論是芥末黃的抓皺洋裝配上米白色的平底鞋，或是綠色碎花洋裝加上百搭小白鞋，莉莉柯林斯都能完美打造出復古法式風格。

法式穿搭公式3：西裝外套

西裝外套絕對是「法式穿搭」最不可遺忘的元素之一，跟襯衫一樣，西裝外套的可塑性也非常高，無論在正式場合或是日常休閒都能掌握的「穿搭」精髓，莉莉柯林斯也毫不意外地擁有這套穿搭哲理，利用藍白格子Oversized西裝外套，穿出滿滿的法式率性氛圍，淺卡其的背心，再配上粉色牛仔褲，為整體造型增添俏皮感，走在巴黎街頭上，輕鬆展現甜美卻不失優雅氣質。





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