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胸口緊緊不舒服？營養師傳授「 一日護心菜單」，跟著吃還能瘦

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▲▼營養師傳授「 一日護心菜單」，跟著吃還能瘦 。（圖／Pexels、Unsplash）

▲營養師分享地中海飲食好處多多。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

工作到一半感覺胸口緊緊的，溫差一大就頭暈冒汗，或是身體感到異常疲憊，營養師朱瑞君分享，這可能是心臟發出的求救訊息，身體不適除了就醫外，也可以試試護心飲食-地中海飲食法，不僅能降低心臟病風險，對身體更是健康有益。

▲▼營養師傳授「 一日護心菜單」，跟著吃還能瘦 。（圖／Pexels、Unsplash）

營養師朱瑞君指出，地中海飲食是以橄欖油為基底烹調，搭配優質蛋白質來源，像是魚類、禽類、乳製品，和植物性食物，如蔬果、全穀類、豆類、堅果，幫助攝取豐富的纖維、維生素、礦物質、植化素和不飽和脂肪酸。這樣的飲食方式能夠抗氧化、抗發炎，有效保護心血管。

不少減重朋友也使用地中海飲食法，因為研究發現它的減重效果，比低脂飲食還好，不需要刻意節食、餓肚子就能輕鬆瘦，且吃起來相當有飽足感，還能控制血糖。若還不知道怎麼麼吃，營養師也貼心列出一日護心菜單，一起跟著吃！

▲▼營養師傳授「 一日護心菜單」，跟著吃還能瘦 。（圖／Pexels、Unsplash）

#早餐

鮪魚蔬菜蛋餅（一份）＋ 酪梨牛奶（240ml）

水煮鮪魚取代火腿、培根，減少血脂負擔，蔬菜解膩更清爽，增加膳食纖維攝取，酪梨的不飽和脂肪酸可降低血中壞膽固醇。

#午餐

五穀飯（八分滿）＋鹽烤鯖魚（一掌心）＋深綠色蔬菜（一碗）

主食未精製，保留更多維生素、礦物質，鯖魚富含omega-3脂肪酸，減少心臟發炎，蔬菜提供纖維與植化素，助代謝、抗氧化。

▲▼營養師傳授「 一日護心菜單」，跟著吃還能瘦 。（圖／Pexels、Unsplash）

#點心

DIY優格杯＝無糖優格（210克）＋水果（一拳頭）＋堅果（一湯匙）

優格提供滿滿益生菌、優質蛋白、鈣質，以水果取代精製糖，有更多抗氧化營養素，堅果的不飽和脂肪酸可促進心血管健康。

#晚餐

蒜香清炒海鮮義大利麵＋香料烤蔬菜（一碟）

海鮮飽和脂肪較低，不易生成血膽固醇，搭配辛香料與橄欖油，助於減少血管發炎。

▲▼營養師傳授「 一日護心菜單」，跟著吃還能瘦 。（圖／翻攝自FB/營養師朱瑞君）

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

►營養師：白木耳不會讓臉膨潤，「多攝取維他命C」幫助合成膠原蛋白

關鍵字：

護心, 心臟病, 菜單, 飲食, 營養師

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