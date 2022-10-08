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營養師教你運動後「這樣吃」補肌肉，把握黃金時間營養素好吸收

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▲▼營養師教你運動後「這樣吃」補肌肉 。（圖／Unsplash）

▲運動後「吃對東西」很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

越來越多人有運動的習慣，但運動後要怎麼吃才能修補體力，你知道嗎？營養師高敏敏分享，運動後應補充碳水化合物和蛋白質，比例約是3~4:1 是最快修補肌肉的方式，建議運動後的人一定要把握運動後黃金時間30分鐘，這時候是吸收營養素的最好時機。

要吃就要動，適度運動可以幫助提高代謝力、減脂、心肺提升等，但運動後身體會流失能量、感到疲累，不只是大人，成長中的孩子更要注意，營養師高敏敏指出，孩子們跑跳、打球等運動會消耗大量體力，運動後要正確吃，才能讓運動事半功倍。

▲▼營養師教你運動後「這樣吃」補肌肉 。（圖／Unsplash）

高敏敏解釋，運動過程中會不斷刺激肌肉使得肌肉纖維損傷，且肌肉細胞會消耗很多熱量、耗盡肝醣，這時應把握運動後的30分鐘，補充碳水化合物和蛋白質，比例約是比例約是3~4:1 ，幫助修補體力。

▲▼營養師教你運動後「這樣吃」補肌肉 。（圖／Unsplash）

運動後吃對東西反而不怕堆積，除了獲得的營養素大部分會跑去長肌肉外，也可修復運動後流失的體力，黃金攝取時間為運動後的20～60分鐘內，尤其是孩童正值成長階段，運動後確實補充能量相當重要。營養師也列出菜單，推薦給運動後想補充能量的小人和小孩。

運動後菜單

#地瓜中型1顆+茶葉蛋2顆＝365大卡

#全麥吐司1.5片+鮮奶350ml＝370大卡

#雞肉飯+蛋＝460大卡

#小餐包+蘋果+豆漿＝310大卡

#一瓶美祿減糖口味利樂包＝137.8大卡

▲▼營養師教你運動後「這樣吃」補肌肉 。（圖／Unsplash）

最後營養師也提醒，除了選擇正確食物，攝取量也是關鍵之一，運動期間記得要補充水分，必要時可以補充電解質，可以在運動中每10-20分鐘，小口小口的補充水，避免脫水或是抽筋現象，幫助新陳代謝。

►胸口緊緊不舒服？營養師傳授「 一日護心菜單」，跟著吃還能瘦

關鍵字：

運動後, 菜單, 飲食

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