養成日常「5習慣」輕鬆打造易瘦體質　減肥成功不再是夢

▲養成5個日常習慣，輕鬆打造易瘦體質。（示意圖／Unsplash，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

你是不是也常常下定決心減肥，卻不知道該怎麼做才會成功呢？不妨試著調整生活中5個習慣，即便一開始會很痛苦，但將這些好習慣慢慢融入日常生活，不只能無痛減肥，還不怕復胖，擁有好身材不再是遙遠的夢！

＃早起一杯溫開水

早上起床空腹喝一杯溫水，不僅有利於消化系統，還能刺激免疫系統、排出體內毒素，對身體非常有益。不僅如此，溫熱水還能促進代謝，讓脂肪燃燒，有助於減肥！若有便秘問題的人，也可以將溫水換成淡鹽水或是蜂蜜水。

＃早餐吃得好，午餐吃得飽，晚餐吃得少

「早餐吃得好，午餐吃得飽，晚餐吃得少」，是每個減重人都朗朗上口的一句話。據研究顯示，不吃早餐會增加肥胖的可能性。一日之計在於晨，在早餐時多攝取高蛋白的食物，能有效控制一整天的食慾，而午餐要吃飽以便保存體力；入夜之後人類的腸胃消化功能會開始下降，晚餐則不適合吃太多，盡量以清淡為主。

＃多喝水，每天保持1500ml以上

「燃燒脂肪需要水分的存在！」多喝水不僅有助於減肥、幫助消水腫排毒，還能抑制吃東西的慾望，若真的非喝有味道的東西，可以選擇檸檬水、氣泡水，或熱茶和咖啡等無糖的飲品。而日本前陣子超流行的「喝水減肥法」，聽說只要照表定時喝滿8杯水，就可以輕鬆又簡單的擁有理想身材！

＃好好睡覺

想要輕鬆瘦身，睡覺或許就是關鍵！睡眠不足時，胃會分泌飢餓素，促使食慾大開。儘管一般認為「少吃多動」更有效達成減重的目標，不過有研究指出，將睡眠時間延長至8小時以上，對減肥而言將產生出乎意料的效果！

＃多運動

「少吃多動」絕對是減肥的不敗公式！專家建議，建議至少每週運動3次，每次30分鐘以上，增加熱量消耗，幫助體重控制。也可以多做無氧運動，例如，重量訓練、短跑、深蹲等運動，無氧運動能在提升肌肉量的同時提高代謝效率，達到事半功倍的效果，進而打造易瘦體質。

►瘦不下來？盤點5個「發胖壞習慣」 熬夜晚睡吃再少也沒用



►蒲公英環保衛生紙150抽只要12元，整年份直接囤起來



►東風極柔3層抽取衛生紙「1包18元」