fb ig video ETtoday search mobile

養成日常「5習慣」輕鬆打造易瘦體質　減肥成功不再是夢

>

▲▼小心越減越肥！5個常見「減重錯誤」 。（圖／Unsplash）

▲養成5個日常習慣，輕鬆打造易瘦體質。（示意圖／Unsplash，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

你是不是也常常下定決心減肥，卻不知道該怎麼做才會成功呢？不妨試著調整生活中5個習慣，即便一開始會很痛苦，但將這些好習慣慢慢融入日常生活，不只能無痛減肥，還不怕復胖，擁有好身材不再是遙遠的夢！

＃早起一杯溫開水

▲▼8杯水減重。（圖／Unsplash）

早上起床空腹喝一杯溫水，不僅有利於消化系統，還能刺激免疫系統、排出體內毒素，對身體非常有益。不僅如此，溫熱水還能促進代謝，讓脂肪燃燒，有助於減肥！若有便秘問題的人，也可以將溫水換成淡鹽水或是蜂蜜水。

＃早餐吃得好，午餐吃得飽，晚餐吃得少

▲▼把握「6個燃脂時間」，減重事半功倍 。（圖／Unsplash）

「早餐吃得好，午餐吃得飽，晚餐吃得少」，是每個減重人都朗朗上口的一句話。據研究顯示，不吃早餐會增加肥胖的可能性。一日之計在於晨，在早餐時多攝取高蛋白的食物，能有效控制一整天的食慾，而午餐要吃飽以便保存體力；入夜之後人類的腸胃消化功能會開始下降，晚餐則不適合吃太多，盡量以清淡為主。

＃多喝水，每天保持1500ml以上

▲▼小心越減越肥！5個常見「減重錯誤」 。（圖／Unsplash）

「燃燒脂肪需要水分的存在！」多喝水不僅有助於減肥、幫助消水腫排毒，還能抑制吃東西的慾望，若真的非喝有味道的東西，可以選擇檸檬水、氣泡水，或熱茶和咖啡等無糖的飲品。而日本前陣子超流行的「喝水減肥法」，聽說只要照表定時喝滿8杯水，就可以輕鬆又簡單的擁有理想身材！

＃好好睡覺

▲▼三伏天減重效率增2倍，4重點讓你輕鬆瘦 。（圖／Unsplash）

想要輕鬆瘦身，睡覺或許就是關鍵！睡眠不足時，胃會分泌飢餓素，促使食慾大開。儘管一般認為「少吃多動」更有效達成減重的目標，不過有研究指出，將睡眠時間延長至8小時以上，對減肥而言將產生出乎意料的效果！

＃多運動

▲▼把握「6個燃脂時間」，減重事半功倍 。（圖／Unsplash）

「少吃多動」絕對是減肥的不敗公式！專家建議，建議至少每週運動3次，每次30分鐘以上，增加熱量消耗，幫助體重控制。也可以多做無氧運動，例如，重量訓練、短跑、深蹲等運動，無氧運動能在提升肌肉量的同時提高代謝效率，達到事半功倍的效果，進而打造易瘦體質。

►瘦不下來？盤點5個「發胖壞習慣」　熬夜晚睡吃再少也沒用

►蒲公英環保衛生紙150抽只要12元，整年份直接囤起來

►東風極柔3層抽取衛生紙「1包18元」

關鍵字：

減肥, 易瘦體質, 日常習慣, 多喝水, 少吃多動

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！ 最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受 具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 掉髮別怕！「5款口碑養髮液」盤點，幫你養回豐盈髮量 2022年全台百貨周年慶檔期整理包　10月開起首波熱門促銷 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面