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皮膚科醫師破解洗頭5大迷思　洗兩遍頭皮、頭髮更健康

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文／女子學

對女孩來說，正確的洗頭護髮可說是人生寶典。只是，不少人嫌洗頭、吹整頭髮浪費時間，而草草了事；也有些人對洗頭有著錯誤迷思，用錯方法也是徒勞。《女子學》團隊特別請到皮膚科醫師王志仁替大家破解洗頭的迷思，教導大家正確的洗頭原則。

▲正確的洗頭原則（圖／PIXTA）

1. 一定要天天洗頭嗎？

王志仁醫師說，其實不一定要每天洗頭，需視個人髮質而定，可先判斷自己是油性、中性還是乾性髮質。

油性髮質：洗完頭後1日就感到頭皮容易出油、造型容易扁塌：需要每天洗。

中性髮質：頭髮油脂分泌正常，洗完後不會過於油膩也不會感到乾澀，能維持1-2天乾爽不油膩：1~2天洗一次。

乾性髮質：洗完頭後2-3天也不會感到油膩，髮質較為粗燥且毛躁：2-3天洗一次。

▲洗頭洗兩遍，才能維持頭皮與頭髮的健康。（圖／PIXTA）

2. 洗頭一定要洗兩次嗎？

大家去髮廊時，一定很好奇為甚麼造型師會洗兩次頭？這是有道理的，王志仁醫師表示洗頭洗兩遍，才能維持頭皮與頭髮的健康，但如果頭皮比較脆弱的朋友則不需要。兩次洗頭分別有哪些要點呢？

第一次「洗頭髮」：沖水一分鐘再抹洗髮精（約 15-30 秒）

讓頭髮完全濕潤後，再抹上少量洗髮精，停留時間約30秒即能沖水，此階段只需把髒污、灰塵、頭皮屑沖走即可。

第二次「洗頭皮」：使用洗髮精更容易起泡（約 1-2 分鐘）

第二次重點在於按摩頭皮，徹底清潔。用指腹按摩輕揉20次以上，讓泡沫停留約1-2分鐘後再沖水，若擔心洗髮精殘留，可用溫水多沖幾次，切記洗髮的水溫過高會帶走頭皮過多油脂，掃去保護層，容易出現紅癢狀況，因此建議水溫只要不感覺到燙即可，搓洗過程中也不要用指甲抓，否則脆弱的頭皮容易受損。

▲只包頭不吹髮，這可是大禁忌。（圖／xFrame）

3. 洗完頭用毛巾包頭就好？

許多長髮者習慣多會用毛巾包頭，等到頭髮乾一點再吹，但卻有不少人犯懶只包頭不吹髮，這可是大禁忌！毛巾包頭會使髮肌處於潮濕環境，容易孳生真菌、細菌等微生物，增加頭皮感染的風險，引起搔癢感或發炎的可能，並容易有氣味的問題！醫師建議洗完頭後應該於5分鐘內將頭皮吹乾，不僅能減緩毛躁，更能守護髮肌的健康。 即使處於悶熱的夏季，吹頭髮的首要遵守的原則就是：一定要吹乾！

▲掉髮是正常代謝。（圖／PIXTA）

4. 落髮很多不正常？

大家洗完頭後，若看到排水孔一團髮絲，便會擔心落髮是否代表健康出問題，其實落髮是正常代謝，但如果數量太多，就要注意是否洗頭過程拉扯過於用力。王志仁醫師建議，洗髮前先梳頭，預防洗髮時因打結拉扯而落髮；洗髮時也應避免高溫、按摩頭皮時用指腹避免傷害頭皮；日常再搭配養髮液調理頭皮，能讓髮肌更健康。

▲清潔頭皮，選擇無矽靈的洗髮精較好。（圖／FB@茶籽堂、黑淬絲官網）

5. 含矽靈洗髮精就是不好？

根據衛生福利部食品藥物管理署資料顯示，矽靈雖會附著於髮絲，但可於洗頭時沖掉，不會造成毛細孔阻塞。每個人的頭皮、髮質都不同，不是每個人都適合使用添加矽靈的洗髮精，還是要根據個人頭皮狀況與護髮需求來選擇。比如乾性頭皮且頭髮剛燙、染過的人，可以使用含矽靈成分的洗髮精；但對於油性頭皮來說，可能會使頭皮及頭髮顯得油膩不適，長期使用易增加負擔。

以洗髮精來說，主要訴求為清潔頭皮，因此成分可以選擇無矽靈的；髮梢如果毛躁乾澀，可選含有矽靈的護髮產品能附著在頭髮上形成保護膜，讓頭髮變得柔順，藉此鎖水保濕並保護肌膚。使用時要注意護髮乳不能直接觸碰頭皮，取適量護髮乳塗抹於髮梢即可。

最後，王志仁醫生提醒，正常的作息時間，保持充足的睡眠、均衡飲食，減少壓力產生，以及正確的洗髮方式，與使用對的弱酸性洗髮精，才能長期幫頭皮打造一個優良的環境。

▲挑選適合自己洗髮精。（圖／黑淬絲官網、FB@呂Ryo Taiwan）

編輯加映：該怎麼挑適合自己的洗髮精？

1. 選擇胺基酸溫和洗淨力的洗髮精：

頭皮的酸鹼值一般位於PH 4.5-5.5，而市售洗髮精多半屬於中性或鹼性，雖同樣具有清潔效果，卻可能會影響健康頭皮的酸鹼值，進而影響頭皮健康狀況，因此選擇弱酸性洗髮產品，接近頭皮酸鹼值，能緩和洗髮精對頭皮的刺激，保持頭皮最佳狀況。

2. 適度的清潔力

能確實洗去頭皮油垢的清潔力才符合理想，若無法除去油垢，使之堆積在毛囊口，則會造成堵塞影響頭髮生長。

3. 植萃成分的選擇

一般洗髮精除了常用的介面活性劑、柔潤成分之外，會添加植萃成分來達到保養頭皮的效果。喜愛吹風整燙的人，會需要加強保濕幫助毛鱗片的閉合，可選擇桑白皮、水解小麥蛋白、鎖水磁石等植萃保濕成分；髮絲較缺乏養分脆弱易斷的話，則可選擇咖啡因、生薑、櫻花萃取、魚腥草等成分幫助循環、活絡並調理頭皮。

洗頭吹髮雖然麻煩，但也是不可輕忽的日常行程，偷懶求快就容易造成髮質受損。除了學會對的洗頭髮則外，挑對適合自己的洗髮精，才能更有效維護亮麗的髮澤呦～

延伸閱讀

頭皮問題比你想的還多！皮膚科醫師親解 4 個常見症狀：剖析原因、提供正確的保養觀念

讓頭髮＂森＂呼吸！精選 4 大「植萃」養髮聖品，打造蓬鬆、滑順的秀髮就靠大自然的呵護

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 洗頭, 頭皮, 頭髮

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