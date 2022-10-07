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最近掉髮很困擾？「6個方法」找回濃密髮量，網實測有效

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▲▼網搜「6個方法」找回濃密髮量。（圖／Unsplash）

▲早點睡覺幫助養出髮量。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來身邊不少朋友都有落髮困擾，可能是因為換季、確診後遺症的問題，使得髮量越來越少，為此《ET FASHION》網搜讓頭髮恢復豐盈的6個方法，不少網友實測有效，趕快跟著試試看。

#每天30分鐘運動

落髮是因為血氣不足，這時不妨試試每天30分鐘運動，幫助增加全身血液循環，幫助加速頭皮血流速度，使得毛囊供血量豐富，進而幫助毛髮生長。

▲▼網搜「6個方法」找回濃密髮量。（圖／Unsplash）

#補充優秀蛋白質

蛋白質是構成秀髮的原料，因此每天補充蛋白質是必須的，好的蛋白質包括魚、肉、蛋、奶，日常飲食中其實非常好取得。

#早一點睡覺

落髮切忌熬夜，建議晚上12點前盡量上床睡覺，要知道晚睡、睡眠品質不好、精神壓力大都是落髮的原因，因此早點睡覺，建立良好睡眠習慣，對於鞏固髮根肯定有幫助。

▲▼網搜「6個方法」找回濃密髮量。（圖／Unsplash）

#少吃油膩食物

過度攝取甜食或是炸物，都會使皮膚油脂分泌旺盛，而頭皮和臉皮是同一張皮膚，當頭皮油脂分泌旺盛，可能會導致引起脂漏性皮膚炎，使得頭皮發紅、出油，更容易使落髮變嚴重。

#睡覺時不要綁頭髮

長時間綁頭髮會造成毛囊損傷，建議晚上睡前先將頭髮梳開，直接散開頭髮睡覺，幫助放鬆頭皮，避免綁髮造成的斷髮問題。

▲▼網搜「6個方法」找回濃密髮量。（圖／Unsplash）

#不要節食減肥

不少人為了達到減重目標，會使用激烈的節食方法，但因身體中沒足夠營養，使得氣血不足，也會出現脫髮現象，若已有脫髮現象，會使狀況更嚴重。

►胸口緊緊不舒服？營養師傳授「 一日護心菜單」，跟著吃還能瘦

關鍵字：

掉髮, 落髮, 習慣

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