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Karencici「土味情話」開撩J.Sheon　擦不出火花「在一起太奇怪了！」

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記者王則絲／台北報導

創作歌手J.Sheon與新生代創作才女Karencici（林愷倫）今（7日）同台出席Calvin Klein於台北信義區香提廣場開設的丹寧快閃店活動，私下關係十分熟悉的兩人宛如兄妹，訪問中兩人互相誇獎彼此欣賞對方的特點，Karencici更用她最近很喜歡的「土味情話」開撩，問及有沒有考慮過在一起？兩人卻異口同聲表示：「在一起太奇怪了。」

▲J.Sheon、Karencici（。（圖／品牌提供）

▲J.Sheon、Karencici出席Calvin Klein快閃店活動。（圖／品牌提供）

Karencici今身上穿著白色絨毛外套與直筒牛仔褲，有點酷、有點Ｑ；J.Sheon則是挑戰全身丹寧的搭配，以CK標誌的90s牛仔外套與直筒牛仔褲完成造型，運用不同的丹寧藍色調搭出層次感，驚艷的修身效果讓Karencici忍不住稱讚：「他身材比例很好，所以穿什麼比例都很好看，像現在這個牛仔褲就顯得他腿很長。」

▲J.Sheon、Karencici（。（圖／品牌提供）

▲Karencici用「土味情話」對J.Sheon開撩，但是兩人都表示之間不可能有火花：「在一起太奇怪了。」（圖／品牌提供）

私下相處宛如兄妹的兩人，其實彼此都很欣賞對方，J.Sheon直言：「我很欣賞她（Karencici）的個性。」Karencici聽了拋出陷阱題：「喔！所以我的外貌是有什麼問題嗎？」J.Sheon腦筋轉很快：「你的外貌已經到了頂端還有什麼需要提的？」所以Karencici只好勉強附和：「他（J.Sheon）的一切我都喜歡。」

Karencici訪問中甚至用「土味情話」對J.Sheon開撩：「你看起來好像很累喔，因為你在我腦子裡跑了一整天。」J.Sheon看似無言，還是給她打了兩百分的分數。問及兩人感情這麼好，有沒有想過在一起？兩人卻異口同聲表示：「在一起太奇怪了。」J.Sheon解釋：「就像面對你的妹妹，這樣氛圍太怪了。」

▲J.Sheon、Karencici（。（圖／品牌提供）

▲J.Sheon、Karencici（。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein於台北信義區香堤廣場舉辦期間限定丹寧快閃店，10 月7日至10月16日。（圖／品牌提供）

Calvin Klein於台北信義區香堤廣場舉辦期間限定丹寧快閃店，劃分為兩大空間，一間陳設CK經典丹寧系列包括90s直筒牛仔褲、以及37.5機能牛仔褲，其中設置了一台巨型扭蛋機，民眾只要在旁邊的機器回答簡單測驗，即可進行扭蛋，並能獲得一款可愛的丹寧收納小包。另一間則是互動空間，裡頭有Karencici最推薦的拍貼機體驗。

▲J.Sheon、Karencici（。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein快閃店中拍照區。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein小收納包 。（圖／記者王則絲攝）

▲扭蛋小禮物。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

J.Sheon, Kerancici, Calvin Klein, 快閃店

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