旺福最愛漂亮的是他！　主唱小民學金城武秀錶笑翻全場

▲CITIZEN舉辦極光之森限定款腕錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今發表極光之森限定錶，邀今年首度入圍金鐘獎、也入圍五項金音獎的樂團旺福擔任嘉賓，鮮少出席時尚場合的4位團員招認事前上網學秀錶pose，主唱小民笑稱等這一刻許久，當場示範曾任品牌代言人的金城武、以及現任台灣代言人彭政閔的擺拍姿勢，笑翻眾人，問及4人中誰最愛漂亮也最愛買？也全都指向他，他說：「我有新的一條（時尚）路的畫面了！」

▲旺福4位團員推機（左起）、小民、Mami與肚皮開心秀CITIZEN新錶。（圖／CITIZEN提供，以下同）

談及對腕錶的需求，夫妻檔的旺福主唱小民與貝斯手推機不約而同表示要實用、方便，讓他們在帶兩個小孩之外，還能精準掌握時間練團；女主唱Mami則愛將腕錶當裝飾配件，因此收藏不少；剛升格當爸爸的鼓手肚皮則希望未來腕錶能內建「Find my watch」尋找錶款功能，自招「我太會掉東西」。

▲CITIZEN 台灣限量20只的CC3057-57W光動能GPS衛星對時錶（左）84,800元，AT8049-61W光動能全球電波對時男錶46,800元。

今旺福團員示範的CITIZEN極光之森限定款新錶，靈感源自陽光灑落森林，將光線與植物交織的自然意象融入面盤設計之中，5款新作各有特色，光動能GPS衛星對時錶CC3057-57W、光動能全球電波對時男錶AT8049-61W及CB3015-53W、光動能萬年曆錶款BL5497-85W以樹木交錯連接的圖騰作為主視覺，而光動能全球電波女錶 EE1007-59W則點綴葉片圖案，6時位置點綴單顆小鑽吸引目光。

▲CITIZEN CB3015-53W光動能全球電波對時男錶（左）32,800元，BL5497-85W光動能萬年曆錶19,800元。





▲CITIZEN EE1007-59W光動能全球電波女錶，於面盤描繪出林葉之美，六時位置點綴小鑽，34,900元。

綠色面盤近幾年成為大熱門，不同層次的綠色調賦予錶款不同風格，CITIZEN新作呈現自然意象的森林綠，瑞士腕錶品牌MIDO則為標誌性錶款Commander Icône 腕錶、熱賣的Ocean Star 200潛水錶也紛紛換上綠色新裝，展現休閒風也散發優雅質感。

▲MIDO Commander Icône綠色面盤錶款40,400元（左），Ocean Star 200米防水款33,400元。（圖／MIDO提供）

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