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營養師教「補鐵飲食」6秘訣！吃黑巧克力、維生素C都有用

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▲▼營養師教補鐵6秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師教補鐵飲食和需要注意的細節。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、IG@etudeofficial

你是不是常感到暈眩、臉色蒼白還感覺體力變差？很有可能是因為你缺鐵了！營養師陳心驊（菲菲）表示，鐵為人體必需礦物質，為紅血球主要成份之一，身體缺鐵時會導致貧血，還有可能影響代謝及神經系統。她就分享6招補鐵秘訣，包含含鐵量高的食物和能幫助鐵吸收的方法，尤其女性更該注意。

陳心驊指出，缺乏鐵質的症狀包含頭暈、易喘、體力變差、掉髮、臉色蒼白、容易疲倦等，尤其懷孕女性、哺乳期、年長族群、經期量多的女性、腸胃道手術患者、癌症患者、經常捐血者等都是容易缺乏的族群，要特別注意。可多吃以下高鐵食物和注意飲食上的小細節，都能幫助補鐵和提升吸收率。

▲▼營養師教補鐵6秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃紅色肉類

動物性鐵吸收效果比植物性高，建議可以吃牛肉、豬肉、肝臟類等紅色肉類補充，但根據地中海飲食法，一週紅肉不宜過多，適量就好。

＃含鐵量高蔬菜

植物性鐵可以藉由維生素C提高吸收利用率，像是紅莧菜、紅鳳菜、紫菜等都是含鐵量較高的蔬菜。

▲▼營養師教補鐵6秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃含鐵量高的水果

除了攝取像是黑棗、紅棗、葡萄、火龍果等含鐵量高水果之外，水果中的維生素C也可幫助鐵質的吸收，建議可以飯後吃一份水果，但要注意糖分高的水果應適量攝取。

＃適量補充維生素C

維生素C可以提升植物性鐵的吸收效率。

＃餐後避免飲用咖啡、茶

咖啡及茶中的多酚類會降低鐵質的吸收率，所以用餐前後一小時應避免攝取咖啡及茶。

▲▼營養師教補鐵6秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃黑巧克力

85%黑巧克力也富含鐵質，但要注意可可脂的熱量不宜攝取過多。

最後陳心驊也提醒，千萬別貿然使用鐵劑，鐵質在體內堆積過多可能會造成血鐵沉積症，請諮詢過醫生再使用。

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