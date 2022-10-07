BV全新概念店在高雄！「必逛3亮點」超萌編織門、全新枕頭球鞋來了

▲Bottege Veneta全新高雄漢神巨蛋店，秋冬矚目單品搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／高雄報導

Bottege Veneta新任創意總監Matthieu Blazy所打造的「全新概念店」在高雄漢神巨蛋首度曝光，店裝藏有品牌傳統編織精神，以格紋架構呼應古今，如藝廊般傳遞安靜的力量。同時還帶來了全新Pillow 球鞋如枕頭般療癒，《ET FASHION》特別搶先逛店，並整理出必買熱門單品！

亮點一：編織感店裝、鸚鵡綠配色

▲Bottege Veneta新任創意總監Matthieu Blazy所打造的「全新概念店」在高雄漢神巨蛋 。（圖／品牌提供）

Bottege Veneta高雄漢神巨蛋店體現Matthieu Blazy的獨到審美，也是首度全新曝光的概念店裝。從牆面、門把與裝飾呈現出如歷史軌跡般的斑駁效果，而黃銅金屬裝飾除了是秋冬單品的重點元素之一，還象徵了威尼斯的傳統建築，聯動古今、展望未來。

此外，超多細節皆藏有編織精神，像是試衣間以經典的鸚鵡綠與小編織打造，黑白相間的Pillow沙發也透過對比呈現抽象編織，在逛店同時也能欣賞品牌極致工藝。最後則使用了大量鏡面元素呈現出未來感，占地70坪提供寬闊舒適環境，藉此呼應品牌宣言「When your own initials are enough（當你的名字已經足夠）」，展現Matthieu Blazy對於這一空間的無限想像。

亮點二：Matthieu Blazy 所設計的第一款球鞋PILLOW

▲秋冬Pillow 枕頭球鞋，是Matthieu Blazy 所設計的第一款球鞋 。（圖／品牌提供）

2022秋冬系列還出現一款可愛的Pillow 球鞋，是Matthieu Blazy 所設計的第一款球鞋，「鞋如其名」靈感來自於 90 年代的滑板文化，如枕頭般柔軟厚實的鞋身及鞋底設計提供舒適穿著，白色款式底部更搭配鸚鵡綠色橡膠鞋底增添辨識度。服飾則持續以流動為主軸，設計出義大利藝術家Boccioni雕塑中的流暢感，使人穿著外套時擁有自然隆起的背部曲線，並以磨砂皮革材質的仿丹寧牛仔長褲彰顯獨到的工藝。

亮點三：秋冬重點包款

包款品項不能漏掉備受矚目的Sardine款式，輪廓神似經典Jodie 系列，獨特的半月造型，融入標誌性的Intrecciato皮革編織元素，再加上黃銅製成的提把，在拎上包款的同時，彷彿珠寶飾品般穿梭於手間。若偏好經典款編織包，Cassette在本季更進化為皺褶效果，無論視覺或是觸感都給人極致療癒。

▲（依序）Bottege Veneta新款 Sardine；經典Cassette卡帶編織變化出全新皺褶效果 。（圖／品牌提供）

同樣看準高雄的時尚潛力，Balenciaga（巴黎世家）也在漢神巨蛋設立全新專賣店，佔地約112坪空間寬闊，外牆上輪播著最新形象廣告，一進店就能感受到Demna所強調的「未完成建築」靈感，以Raw Architecture美學融入店裝，代表未成熟的含義，使用仿舊的斷垣殘壁，磨損皮革座椅、氧化的工業層架，藉此強調時間演變，在節省原生材料消耗的同時，與他設計上常見的仿舊、破壞手法達到了完美呼應。

▲Balenciaga以Raw Architecture美學融入店裝，氧化的工業層架打破民眾對於精品店的印象 。（圖／品牌提供）