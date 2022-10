BV全新概念店在高雄！「必逛3亮點」超萌編織門、全新枕頭球鞋來了

▲Bottege Veneta全新高雄漢神巨蛋店,秋冬矚目單品搶先看 。(影/記者鮑璿安攝)

記者鮑璿安/高雄報導

Bottege Veneta新任創意總監Matthieu Blazy所打造的「全新概念店」在高雄漢神巨蛋首度曝光,店裝藏有品牌傳統編織精神,以格紋架構呼應古今,如藝廊般傳遞安靜的力量。同時還帶來了全新Pillow 球鞋如枕頭般療癒,《ET FASHION》特別搶先逛店,並整理出必買熱門單品!

亮點一:編織感店裝、鸚鵡綠配色

▲Bottege Veneta新任創意總監Matthieu Blazy所打造的「全新概念店」在高雄漢神巨蛋 。(圖/品牌提供)

Bottege Veneta高雄漢神巨蛋店體現Matthieu Blazy的獨到審美,也是首度全新曝光的概念店裝。從牆面、門把與裝飾呈現出如歷史軌跡般的斑駁效果,而黃銅金屬裝飾除了是秋冬單品的重點元素之一,還象徵了威尼斯的傳統建築,聯動古今、展望未來。

此外,超多細節皆藏有編織精神,像是試衣間以經典的鸚鵡綠與小編織打造,黑白相間的Pillow沙發也透過對比呈現抽象編織,在逛店同時也能欣賞品牌極致工藝。最後則使用了大量鏡面元素呈現出未來感,占地70坪提供寬闊舒適環境,藉此呼應品牌宣言「When your own initials are enough(當你的名字已經足夠)」,展現Matthieu Blazy對於這一空間的無限想像。

亮點二:Matthieu Blazy 所設計的第一款球鞋PILLOW

▲秋冬Pillow 枕頭球鞋,是Matthieu Blazy 所設計的第一款球鞋 。(圖/品牌提供)

2022秋冬系列還出現一款可愛的Pillow 球鞋,是Matthieu Blazy 所設計的第一款球鞋,「鞋如其名」靈感來自於 90 年代的滑板文化,如枕頭般柔軟厚實的鞋身及鞋底設計提供舒適穿著,白色款式底部更搭配鸚鵡綠色橡膠鞋底增添辨識度。服飾則持續以流動為主軸,設計出義大利藝術家Boccioni雕塑中的流暢感,使人穿著外套時擁有自然隆起的背部曲線,並以磨砂皮革材質的仿丹寧牛仔長褲彰顯獨到的工藝。

亮點三:秋冬重點包款

包款品項不能漏掉備受矚目的Sardine款式,輪廓神似經典Jodie 系列,獨特的半月造型,融入標誌性的Intrecciato皮革編織元素,再加上黃銅製成的提把,在拎上包款的同時,彷彿珠寶飾品般穿梭於手間。若偏好經典款編織包,Cassette在本季更進化為皺褶效果,無論視覺或是觸感都給人極致療癒。

▲(依序)Bottege Veneta新款 Sardine;經典Cassette卡帶編織變化出全新皺褶效果 。(圖/品牌提供)

同樣看準高雄的時尚潛力,Balenciaga(巴黎世家)也在漢神巨蛋設立全新專賣店,佔地約112坪空間寬闊,外牆上輪播著最新形象廣告,一進店就能感受到Demna所強調的「未完成建築」靈感,以Raw Architecture美學融入店裝,代表未成熟的含義,使用仿舊的斷垣殘壁,磨損皮革座椅、氧化的工業層架,藉此強調時間演變,在節省原生材料消耗的同時,與他設計上常見的仿舊、破壞手法達到了完美呼應。

▲Balenciaga以Raw Architecture美學融入店裝,氧化的工業層架打破民眾對於精品店的印象 。(圖/品牌提供)