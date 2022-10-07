大S愛髮如命！點出「一洗頭姿勢」會讓抬頭紋狂冒

記者曾怡嘉／綜合報導

46歲大S嫁給愛情，狀態更是整個大回春，其實大S出版至今已18年的美容工具書《美容大王》，被網友大讚至今仍超有參考價值，其中大S的洗髮、護髮篇就點出超多重點，還提醒大家洗頭千萬別倒著洗頭，小心長出抬頭紋。

#洗頭要洗兩次

早在18年前，大S就有正確的洗髮觀念，她教導大家洗頭要先洗頭皮，後洗髮絲，洗頭皮的時候一定要用指腹輕輕搓揉，確保每一個地方都要洗過，這樣才能洗得乾淨。若是你的油性頭皮，建議兩次洗髮可用不同洗髮精，第一次著重頭皮去油清潔，第二次洗髮絲時可挑選胺基酸成分幫助保濕修護。

#洗頭髮前要梳開

她提醒大家洗頭前一定要先把頭髮梳開，絕不能在打結的狀態下洗，這樣很傷髮質，洗髮絲的時候也建議大家先把頭髮撩在同一邊，輕輕搓揉再用手指抓順抓開。

#彎腰洗頭會長抬頭紋

對於洗頭的姿勢她也很有見解，她說千萬不能彎著腰或是倒著洗頭，因為倒著洗頭必須要抬頭看，但是抬頭這個動作，很容易會長出抬頭紋，她分享自己都是站著洗頭，因為站著所以一定會弄濕身體，所以她只要洗頭就一定得洗澡。

#頭髮要隨時防曬

擁有好髮質的她，很在意頭髮的防曬，她外出絕不讓髮絲直接曝曬在陽光之下，一定會撐著陽傘，就連工作時也會請助理撐傘到最後一刻，就是怕傷害髮質。

#多吃海帶芝麻

她從高中就立下志願養出好髮質，所以她每天都會吃海帶，把頭髮底子先養好，即便日後因造型有時會傷害髮質，她也從不擔心髮質會變糟。除了海帶外，她也會補充黑芝麻，去甜品店或是煮湯圓的時候，一定會挑芝麻口味的來吃。

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