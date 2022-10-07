比漾廣場周年慶「大家電滿萬送1100」　化妝品滿3千送400

▲比漾廣場2022周年慶。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新北主打小而巧的比漾廣場，將於10／13開啟周年慶檔期，去年疫情年首度在化妝品與大家電「滿溢」回饋至11%，今年面對疫後周年慶仍延續回饋比例，化妝品滿3,000元送400元抵用券、大家電更是業界少見的滿1萬元送1,100元抵用券，讓想添購家電的消費者就是能「多賺一點」。

比漾廣場周年慶從10／13至11／7期間登場，為期26天推出化妝品滿3,000元送400元抵用券；全館消費滿2,000元送200元抵用券；集雅社大家電消費滿1萬元送1,100元抵用券，且開檔首4日再加碼男女童裝、內睡衣、小東區單櫃滿3,000元送400元抵用券。

▲雅詩蘭黛白金級絕世花秘淨白乳霜組，價值16,891元，特價11,340元。

除了本身的滿額回饋之外，針對自家聯名卡也有65組化妝品、35項潮流品牌、女鞋與家電指定商品獨家加碼，最高可額外領1,000元抵用券（總限量500份），如new balance 327復古休閒鞋，原價2,980元，特價2,682元，聯名卡再加贈100元抵用券；益康屋KUHN RIKON角落小夥伴主題款， 原價15,079元，特價8,999元，聯名卡加贈1,000元抵用券，以上各限5份。

▲newblance彩色泡泡糖休閒鞋，原價3,480元，特價3,132元，限量10雙。

比漾表示，先前預購整體業績比去年成長15%，人潮也比去年多16%，今年沒有消費券加持，客單等級仍跟去年差不多，目前包括化妝品、家電、居家甚至是服飾也都是正成長，顯見民眾在周年慶的消費信心與意願已經回籠。

▲adidas卡其棕貝殼休閒鞋，原價3,290元，特價2,790元。

而adidas雙品牌店進駐比漾門面，導入adidas專業運動鞋、潮流服飾、配件、訓練用品等系列商品，也成為周慶矚目新店舖，期間也推出商品7折起，單筆消費滿5,000元，贈限量品牌後背包。

板橋大遠百周年慶也將在10／20開跑，祭出化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元抵用券、首12日單筆滿1萬元再加送200元抵用券；百貨服飾累計滿5,000元送500元、滿50,000元再加送800元，大家電指定專櫃單筆滿1萬元送1,000元，首12日1樓國際精品單筆1萬元送1,000元。

▲板橋大遠百MARC JACOBS THE LEATHER TOTE BAG；板橋大遠百MIDO Multifort先鋒系列復古限量錶，獨家價39,300元。

▲板橋大遠百COACH BANDIT緹花面料手袋，售價25,800元。