fb ig video ETtoday search mobile

周冬雨迎戰49歲李冰冰好吃虧！　古力娜扎一抹綠裙美出天際

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨日前出席上海舉辦Vogue World展覽開幕之夜活動，以一襲黑色綁脖的半截禮服作為戰袍亮相，迎戰同場現身的其他女星，其中49歲的「不老神話」李冰冰也選以黑色裙裝出席，展露分明的S曲線，相比之下周冬雨顯得吃虧不少；古力娜扎的青蘋果綠色大禮服造型，則讓她成功出眾奪目，美出天際。

▲Vogue World活動女星造型。（圖／翻攝自微博）

▲Vogue World活動女星造型。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨最新紅毯造型，又被許多網友評為「小孩開大車」。（圖／翻攝自微博）

周冬雨為最年輕的三金影后，今年30歲的她還擁有一張童顏，加上纖細瘦小的身材，常讓她看起來更逆齡。周冬雨這回於活動上選擇的是性感的風格，她身穿CAROLINA HERRERA的黑色繞頸半截禮服，正面露出一雙細腿，並用份量澎裙圍繞身後，同時營造叛逆個性與可愛感受，不過許多網友認為，周冬雨依然沒擺脫「小孩開大車」的印象，似乎撐不起服裝的氣場。

▲Vogue World活動女星造型。（圖／翻攝自微博）

▲Vogue World活動女星造型。（圖／翻攝自微博）

▲49歲李冰冰狀態凍齡，禮服勾出S曲線十分性感。（圖／翻攝自微博）

而有「不老神話」之稱的女星李冰冰，今年已來到49歲，同天她選穿GIORGIO ARMANI的平口禮服亮相，勾勒出鮮明的S曲線，透視橫條紋設計更增添性感氛圍，盡顯成熟女人味，且凍齡狀態絕佳，在同樣強調性感的造型對比之下，周冬雨的嬌小身形不免顯得有些吃虧。

▲Vogue World活動女星造型。（圖／翻攝自微博）

▲Vogue World活動女星造型。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎以公主風蘋果綠大禮服成功突破重圍，在紅毯中脫穎而出。（圖／翻攝自微博）

此外，新疆美女古力娜扎也現身，在許多暗色系的紅毯造型中，她穿著GIAMBATTISTA VALLI的蘋果綠色大禮服、搭配DE BEERS珠寶出場，禮服胸下的挖洞則是剛好的小心機，顯得特別出眾，讓粉絲們都讚她：「美出天際。」

►金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

►Karencici「土味情話」開撩J.Sheon　擦不出火花「在一起太奇怪了！」

關鍵字：

周冬雨, 李冰冰, 古力娜扎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹 最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受 具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 掉髮別怕！「5款口碑養髮液」盤點，幫你養回豐盈髮量 2022年全台百貨周年慶檔期整理包　10月開起首波熱門促銷 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面