周冬雨迎戰49歲李冰冰好吃虧！　古力娜扎一抹綠裙美出天際

記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨日前出席上海舉辦Vogue World展覽開幕之夜活動，以一襲黑色綁脖的半截禮服作為戰袍亮相，迎戰同場現身的其他女星，其中49歲的「不老神話」李冰冰也選以黑色裙裝出席，展露分明的S曲線，相比之下周冬雨顯得吃虧不少；古力娜扎的青蘋果綠色大禮服造型，則讓她成功出眾奪目，美出天際。

▲周冬雨最新紅毯造型，又被許多網友評為「小孩開大車」。（圖／翻攝自微博）



周冬雨為最年輕的三金影后，今年30歲的她還擁有一張童顏，加上纖細瘦小的身材，常讓她看起來更逆齡。周冬雨這回於活動上選擇的是性感的風格，她身穿CAROLINA HERRERA的黑色繞頸半截禮服，正面露出一雙細腿，並用份量澎裙圍繞身後，同時營造叛逆個性與可愛感受，不過許多網友認為，周冬雨依然沒擺脫「小孩開大車」的印象，似乎撐不起服裝的氣場。

▲49歲李冰冰狀態凍齡，禮服勾出S曲線十分性感。（圖／翻攝自微博）



而有「不老神話」之稱的女星李冰冰，今年已來到49歲，同天她選穿GIORGIO ARMANI的平口禮服亮相，勾勒出鮮明的S曲線，透視橫條紋設計更增添性感氛圍，盡顯成熟女人味，且凍齡狀態絕佳，在同樣強調性感的造型對比之下，周冬雨的嬌小身形不免顯得有些吃虧。

▲古力娜扎以公主風蘋果綠大禮服成功突破重圍，在紅毯中脫穎而出。（圖／翻攝自微博）



此外，新疆美女古力娜扎也現身，在許多暗色系的紅毯造型中，她穿著GIAMBATTISTA VALLI的蘋果綠色大禮服、搭配DE BEERS珠寶出場，禮服胸下的挖洞則是剛好的小心機，顯得特別出眾，讓粉絲們都讚她：「美出天際。」

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