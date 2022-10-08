最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才想享受

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

每個人喜歡的旅遊形式不一樣，有的人就覺得一大群人一起出去才好玩、樂趣多，也有些人更享受獨自旅行的自由和愜意。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開最愛一個人獨自旅行的星座Top 3，冠軍讓人意想不到，而原因竟是有旅伴會分心，獨處才能好好享受旅行時光。

Top 3：獅子座



獅子座一個人旅行的目的主要是想讓大家看自己過得很精彩，喜歡呈現自己精彩的一面給大家看，因此在一個人的旅行過程中，他們會拍攝各種美照，為了放上社群網路，展現給自己和周遭的人看。

Top 2：摩羯座



摩羯座很能享受一個人獨處的時光，對他們來說，旅行中最重要的是享受旅程中的風景和過程，他們不追求在旅行時吃的多精緻、睡得多好，隨時能移動到下一個景點，融入當地風情才是他們最看重的。

Top 1：天秤座



天秤座如果在旅行中有人與他們互動，就會分心在與人相處上，不會特意為這趟旅行留下紀錄，但自己一個人旅行時，就有很多時間能夠享受獨處的自由時光，能好好地拍下美照，紀錄這次旅行的回憶。

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