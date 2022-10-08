巨石強森43萬IWC錶洩露好品味　不曬肌肉的日子穿搭超時髦

▲巨石強森宣傳新片《黑亞當》，佩戴錶徑46毫米的IWC大型飛行員腕錶「小王子」特別版。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由導演豪梅寇勒特瑟拉執導、巨石強森（Dwayne Johnson）主演的DC超級英雄電影《黑亞當》全新預告近日曝光，他也展開密集的行程宣傳此動作大片，公開亮相的造型很講究，除了穿山形紋襯衫搭西裝褲展現型男風範，還搭配43萬元的IWC（萬國表）大型飛行員腕錶「小王子」特別版，錶徑46毫米的設計，讓人不注意也難。

▲IWC大型飛行員腕錶「小王子」特別版，430,000元。



巨石強森已多次曝光IWC收藏，每回戴的款式都不同，此次宣傳新片《黑亞當》，他選戴品牌致敬法國著名文學作品《小王子》的大型飛行員腕錶「小王子」特別版，特色是配備藍面盤，錶背鐫刻身穿大衣，攜帶佩劍的小王子之形象；內載具雙發條盒提供7日動力儲存的52110型自動上鍊機芯，由面盤上3時位置小盤顯示動力。

▲IWC大型飛行員腕錶「小王子」特別版，錶背鐫刻小王子圖案。



巨石強森在IG上多數分享穿運動服健身練大肌肉的日常，其實他對時尚行頭頗為考究，除了常配襯名錶，服裝也不馬虎，一件看似簡單灰T恤，出自1999年創立的美國高級男裝設計師品牌John Varvatos，品牌深受搖滾音樂啟發，以西裝、皮衣等質感設計著稱，美式搖滾靈魂與叛逆個性的風格成功收服他的心。

▲巨石強森看似簡單的灰T恤出自美國高級男裝設計師品牌John Varvatos。（圖／翻攝johnvarvatos IG）

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