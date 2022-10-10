底妝常卡粉起皮？Angelababy彩妝師教3秘訣：保養太多反而NG

▲彩妝師教精簡3招，讓底妝細膩服貼不卡粉。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@春楠

你是不是也常有這種困擾？明明妝前做了全套的保濕工作，但上完粉底後依舊斑駁卡粉、甚至還搓泥！Angelababy、劉詩詩等大陸人氣女星御用的彩妝師春楠就分享，皮膚太乾、太油或是粉底選得不對，都會造成底妝浮粉、厚重和搓泥等問題，其實想要有細膩服貼的底妝不用太複雜，只要做好精準3步驟，連沙漠大乾皮或皮膚狀態不好的人，都能告別卡紋卡粉。

1.妝前保養要精簡



春楠表示，一般來說妝前保養用化妝水＋面霜就足夠了。先用化妝棉沾取化妝水，順著皮膚的紋理擦掉臉上殘餘的彩妝或是粉塵，這樣皮膚會更加平整乾淨，接著再擦第二遍，提升皮膚的保水度。

化妝水後可直接用乳霜，進行深層保濕鎖水，而妝前用的乳霜建議選擇潤而不油的質地，好吸收又不會和底妝打架。若是乾性肌的人，上完一層乳霜後，可以再在鼻翼、嘴角這些容易起皮的的地方，疊加一層乳霜，打圈按摩至吸收，這時候皮膚摸上去就是彈潤又不油膩的狀態，在這種狀態上粉底，基本上就不會卡粉搓泥了。

2.粉底按壓上妝



如果是乾皮人建議選擇滋潤型粉底液，先用粉底刷將粉底液在臉上鋪開，並用濕潤的美妝蛋，用按壓的手法，由內而外把粉底液均勻地拍開，除了可以增加粉底的貼合度，還能帶走多餘的粉底，讓底妝更加的服貼持久。

3.蜜粉局部定妝



定妝這步乾性肌的人要特別注意，不要直接用蜜粉大面積定妝，這樣很容易引起底妝卡粉，越定越乾。可以選用一把小刷頭的刷子沾取蜜粉，抖掉多餘的蜜粉後，均勻地按壓在眼皮、額頭、鼻翼等容易出油的地方，進行局部定妝就好。

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