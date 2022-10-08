周杰倫曬超狂機場穿搭「一身造型領先全球」　把停機坪當伸展台帥炸

▲周杰倫曬出最新機場穿搭。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

天王周杰倫上週出席巴黎Balenciaga （巴黎世家）夏季23大秀，高調與港星鄭秀文、韓星韓韶禧（韓素希）等人看秀，工作滿檔的他再次當起空中飛人，稍早於IG曝光了最新「機場穿搭」，領先全球穿上Balenciaga Spring23最新的Garde-Robe系列，帥氣的沙漏大衣一曝光，吸引超過15萬粉絲按讚。

▲周杰倫領先全球上身Balenciaga最新Spring23 Garde-Robe系列。（圖／品牌提供）

周杰倫最近與Balenciaga互動頻繁，連最新Spring23 Garde-Robe系列都已經領先全球上身，可見時尚影響力。他此次演繹羊毛排扣沙漏型西裝大衣，完美彰顯品牌的標誌性弧線，襯托出巨星風采。而系列的獨特之處在於均經過精簡重塑，不帶任何品牌標誌，僅用極簡構造技術凸顯醒目的廓形，並以羊毛、絲綢、華達呢、手工製牛仔布等高級面料呼應。

▲周杰倫2日才在巴黎出席品牌夏季23大秀。（圖／品牌提供）

周杰倫索性直接把停機坪當作走秀舞台，在貼文中寫下：「Spring23 ，哥的機場穿搭，你們喜歡哪張呢？」並標記Balenciaga，火速獲得超過15萬粉絲按讚。而2日周杰倫亮相品牌夏季23大秀，則是穿著了冬季系列中印有「XXXL」的帽T，以詼諧態度秀出「穿衣尺碼」，腳踩Defender系列厚底運動鞋，風格多變。