fb ig video ETtoday search mobile

周杰倫曬超狂機場穿搭「一身造型領先全球」　把停機坪當伸展台帥炸

>

▲周杰倫。（圖／品牌提供）

▲周杰倫曬出最新機場穿搭。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

天王周杰倫上週出席巴黎Balenciaga （巴黎世家）夏季23大秀，高調與港星鄭秀文、韓星韓韶禧（韓素希）等人看秀，工作滿檔的他再次當起空中飛人，稍早於IG曝光了最新「機場穿搭」，領先全球穿上Balenciaga Spring23最新的Garde-Robe系列，帥氣的沙漏大衣一曝光，吸引超過15萬粉絲按讚。

▲周杰倫。（圖／品牌提供）

▲周杰倫。（圖／品牌提供）

▲周杰倫領先全球上身Balenciaga最新Spring23 Garde-Robe系列。（圖／品牌提供）

周杰倫最近與Balenciaga互動頻繁，連最新Spring23 Garde-Robe系列都已經領先全球上身，可見時尚影響力。他此次演繹羊毛排扣沙漏型西裝大衣，完美彰顯品牌的標誌性弧線，襯托出巨星風采。而系列的獨特之處在於均經過精簡重塑，不帶任何品牌標誌，僅用極簡構造技術凸顯醒目的廓形，並以羊毛、絲綢、華達呢、手工製牛仔布等高級面料呼應。

▲周杰倫。（圖／品牌提供）

▲周杰倫2日才在巴黎出席品牌夏季23大秀。（圖／品牌提供）

周杰倫索性直接把停機坪當作走秀舞台，在貼文中寫下：「Spring23 ，哥的機場穿搭，你們喜歡哪張呢？」並標記Balenciaga，火速獲得超過15萬粉絲按讚。而2日周杰倫亮相品牌夏季23大秀，則是穿著了冬季系列中印有「XXXL」的帽T，以詼諧態度秀出「穿衣尺碼」，腳踩Defender系列厚底運動鞋，風格多變。

關鍵字：

周杰倫, balenciaga, 巴黎世家, Spring23

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船

你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船

韓公認「國家級美女」名單出爐！金泰希穩坐第一、潤娥擁自尊心美譽

韓公認「國家級美女」名單出爐！金泰希穩坐第一、潤娥擁自尊心美譽

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力 直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款 新光三越南西周年慶首日塞爆　少女排17小時為看「原子少年」 YZY GAP開賣現場逾百人冒雨排隊！湧入店中桶子裡「狂挖」衣服 最近掉髮很困擾？「6個方法」找回濃密髮量，網實測有效 超美「咖啡隨行杯」下殺599元！黑白好有型　馬卡龍色最可愛 網美小吳超愛！空靈花果香Anna Sui「宇宙熱氣球香水」化身星空美少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面