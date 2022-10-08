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Jisoo巴黎行幕後曝光！想試穿「皇室的衣服」　在餐廳自拍超Q

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▲DIOR Jisoo。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲日前Jisoo赴巴黎欣賞DIOR 2023春夏秀。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

BLACKPINK成員Jisoo日前受邀到巴黎時裝周欣賞DIOR的2023春夏大秀，當紅女明星的行程絕不只有看秀而已，她不但到DIOR蒙田30總店開心血拼、對著餐廳鏡子可愛自拍，還提到看了DIOR最新系列的感想：「令我想起了過去的皇室成員、適合女王的設計，我希望有一天也能試穿。」回到韓國，她立刻投入另一友好品牌Cartier的活動，戴著美洲豹系列珠寶展現氣場。

Jisoo身兼DIOR與Cartier的品牌大使，無論工作或私服，經常能見到這兩個品牌在她身上，在巴黎看DIOR秀，她穿著2023早春系列的黑色小洋裝，又甜又性感，並透露了當天使用的眼影、粉底等彩妝品以及唇膏色號：「我選擇的是DIOR藍星唇膏#720，嫵媚的玫瑰木色調，為造型增添優雅和光彩。」

▲DIOR Jisoo。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲DIOR Jisoo。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo在巴黎的DIOR蒙田30總店，秀出超大購物紙袋，並於店內的餐廳開心自拍。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

她表示對DIOR大秀以舞蹈開場感到驚豔，還形容秀場像是森林：「它看起來就像你會在童話故事中看到的那種森林，這地方感覺很神奇。」至於服裝，除了印有巴黎地圖的風衣式洋裝，以16世紀法國皇室為靈感的設計也讓她感興趣，「令我想起了過去的皇室成員，這非常有趣，還有適合女王的設計……它們非常漂亮，所以我希望有一天也能試穿一下。」

▲DIOR Jisoo。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲DIOR Jisoo。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo背的Diorcamp包包上，掛了HELLO KITTY娃娃。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

看秀之餘，她到了DIOR蒙田30總店，衣著變得輕便，以長袖露肩毛衣搭配短裙、長靴，背著的白色Diorcamp包包上，果然掛了最愛的HELLO KITTY娃娃，並在IG上Po出兩個大型購物紙袋，內容物不得而知，但從露出的笑容看來，想必非常滿意。蒙田30總店內必去的餐廳 Le Restaurant Monsieur Dior，Jisoo也沒漏掉，對著鏡子比YA自拍，相當可愛。

►巴黎時裝周／Jisoo穿網襪甜又辣、車銀優變王子　DIOR蓬裙襯衣重現宮廷風

回到韓國參加Cartier旗艦店活動前，Jisoo先釋出一組美照，以黑色平口短洋裝與韓國品牌avouavou白色西裝搭配Panthere de Cartier珠寶，展現性感與帥氣兩種不同風格，活動當天則以GIVENCHY服裝、Christian Louboutin 紅底鞋，搭配要價665萬元的 Panthère Articulée靈動美洲豹系列鑽石項鍊，品牌大使果然氣勢非凡。

►Jisoo 665萬美洲豹項鍊上身氣場全開　豹頭對望超霸氣

▲DIOR Jisoo。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo以黑色小洋裝與白色西裝展現Cartier珠寶的不同樣貌。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

▲DIOR Jisoo。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿GIVENCHY洋裝、戴665萬元的靈動美洲豹系列鑽石項鍊，出席Cariter在韓國舉辦的活動。（圖／翻攝sooyaaa__ IG、品牌提供）

而DIOR除了有Jisoo擔任全球時裝及彩妝大使，最近還找來今年才出道、平均年齡僅16歲的韓國女團NewJeans拍攝形象短片，片中拎著Lady Dior黛妃包、說著「We are the new icon」，顯得來勢洶洶，彷彿大聲宣示除了Y2K風格，她們還有更多面向。

▲DIOR Jisoo。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲DIOR Jisoo。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲NewJeans成員們拎著不同款式的Lady Dior包，宣示「We are the new icon」。（圖／翻攝影片）

關鍵字：

DIOR, Jisoo, Cartier, NewJeans

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