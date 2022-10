Jisoo巴黎行幕後曝光！想試穿「皇室的衣服」　在餐廳自拍超Q

▲日前Jisoo赴巴黎欣賞DIOR 2023春夏秀。(圖/品牌提供)

記者林明瑋 / 台北報導

BLACKPINK成員Jisoo日前受邀到巴黎時裝周欣賞DIOR的2023春夏大秀,當紅女明星的行程絕不只有看秀而已,她不但到DIOR蒙田30總店開心血拼、對著餐廳鏡子可愛自拍,還提到看了DIOR最新系列的感想:「令我想起了過去的皇室成員、適合女王的設計,我希望有一天也能試穿。」回到韓國,她立刻投入另一友好品牌Cartier的活動,戴著美洲豹系列珠寶展現氣場。

Jisoo身兼DIOR與Cartier的品牌大使,無論工作或私服,經常能見到這兩個品牌在她身上,在巴黎看DIOR秀,她穿著2023早春系列的黑色小洋裝,又甜又性感,並透露了當天使用的眼影、粉底等彩妝品以及唇膏色號:「我選擇的是DIOR藍星唇膏#720,嫵媚的玫瑰木色調,為造型增添優雅和光彩。」

▲Jisoo在巴黎的DIOR蒙田30總店,秀出超大購物紙袋,並於店內的餐廳開心自拍。(圖/翻攝sooyaaa__ IG)

她表示對DIOR大秀以舞蹈開場感到驚豔,還形容秀場像是森林:「它看起來就像你會在童話故事中看到的那種森林,這地方感覺很神奇。」至於服裝,除了印有巴黎地圖的風衣式洋裝,以16世紀法國皇室為靈感的設計也讓她感興趣,「令我想起了過去的皇室成員,這非常有趣,還有適合女王的設計……它們非常漂亮,所以我希望有一天也能試穿一下。」

▲Jisoo背的Diorcamp包包上,掛了HELLO KITTY娃娃。(圖/翻攝sooyaaa__ IG)

看秀之餘,她到了DIOR蒙田30總店,衣著變得輕便,以長袖露肩毛衣搭配短裙、長靴,背著的白色Diorcamp包包上,果然掛了最愛的HELLO KITTY娃娃,並在IG上Po出兩個大型購物紙袋,內容物不得而知,但從露出的笑容看來,想必非常滿意。蒙田30總店內必去的餐廳 Le Restaurant Monsieur Dior,Jisoo也沒漏掉,對著鏡子比YA自拍,相當可愛。

回到韓國參加Cartier旗艦店活動前,Jisoo先釋出一組美照,以黑色平口短洋裝與韓國品牌avouavou白色西裝搭配Panthere de Cartier珠寶,展現性感與帥氣兩種不同風格,活動當天則以GIVENCHY服裝、Christian Louboutin 紅底鞋,搭配要價665萬元的 Panthère Articulée靈動美洲豹系列鑽石項鍊,品牌大使果然氣勢非凡。

▲Jisoo以黑色小洋裝與白色西裝展現Cartier珠寶的不同樣貌。(圖/翻攝sooyaaa__ IG)





▲Jisoo穿GIVENCHY洋裝、戴665萬元的靈動美洲豹系列鑽石項鍊,出席Cariter在韓國舉辦的活動。(圖/翻攝sooyaaa__ IG、品牌提供)

而DIOR除了有Jisoo擔任全球時裝及彩妝大使,最近還找來今年才出道、平均年齡僅16歲的韓國女團NewJeans拍攝形象短片,片中拎著Lady Dior黛妃包、說著「We are the new icon」,顯得來勢洶洶,彷彿大聲宣示除了Y2K風格,她們還有更多面向。

▲NewJeans成員們拎著不同款式的Lady Dior包,宣示「We are the new icon」。(圖/翻攝影片)