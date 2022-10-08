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具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」

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記者鮑璿安／台北報導

《2022臺北時裝週》於今（8日）在北藝中心舉辦時尚大秀，現場星光雲集，邀請「國民姐夫」具俊曄、Ella（陳嘉樺）、修杰楷、孟耿如等人一一步上紅毯，具俊曄身穿Burberry壓軸登場展現時尚感，連Ella看到後都忍不住為他尖叫。而日前另一半大S（徐熙媛）剛過完46歲生日，被問到是否有親親太太表達愛意？具俊曄腼腆表示：「當然有啊。」

▲具俊曄出席2022臺北時裝週。（圖／記者林敬旻攝）

▲具俊曄出席2022臺北時裝週。（圖／記者林敬旻攝）

▲具俊曄身穿Burberry現身臺北時裝週。（圖／記者林敬旻攝）

具俊曄受邀臺北時裝週時尚大秀壓軸走紅毯，他說首次參與非常開心，今天選擇了Burberry白色襯衫搭配工裝褲，很有他個人風格，具俊曄透露：「這個品牌有很多符合我風格的衣服，今天為Burberry演繹，挑選了一些我喜歡的款式。」而在大S 46歲生日前夕，兩人出鏡時尚雜誌封面，拍攝一曝光就引發廣大迴響，對此具俊曄也謙虛回應：「不知道引起這麼大的迴響，感謝大家這麼喜愛我們，之後也會努力做出更好的作品。」其實他私下一向對穿搭潮流很有興趣，因此他也承諾這次來台後，無論是在音樂或是時尚領域，都會繼續帶給大家精彩表現。

▲Ella陳嘉樺出席2022臺北時裝週。（圖／記者林敬旻攝）

▲Ella陳嘉樺出席2022臺北時裝週。（圖／記者林敬旻攝）

▲Ella穿著VERSACE亮粉色修身裙，演繹動感的立體迷宮圖騰。（圖／記者林敬旻攝）

Ella穿著VERSACE亮粉色修身裙，演繹動感的立體迷宮圖騰，腳踩超過10公分高跟鞋，因裙子非常緊身行走起來要格外小心，她形容自己是「不小心優雅」，下秒 Ella不改霸氣本色喊話：「我很久沒有當女明星了，今天造型就是呈現一種『老闆娘的秋天』，待會到會場如果看到喜歡的就會下單。」而日前選秀節目《原子少年》成員「小孩」鬧出醜聞風波，身為導師的Ella神色凝重表示：「我只能說遇到問題去面對、解決，該怎麼做怎麼做，人生未來路很長。」

孟耿如與修杰楷也聯手力挺台灣設計師，分別演繹了CHERNG DESIGN 以及DC HsinYin Chung作品，孟耿如說今天是最清新的那種，非常滿意這種帥氣感。修杰楷被問到未來是否有機會與具俊曄、林志玲老公AKIRA組成「國民姐夫聯盟」？他笑答：「他們都是會唱又會跳，但我都不會。」

▲孟耿如出席2022臺北時裝週。（圖／記者林敬旻攝）

▲修杰楷出席2022臺北時裝週。（圖／記者林敬旻攝）

▲（依序）孟耿如與修杰楷力挺台灣設計師，分別演繹了CHERNG DESIGN 以及DC HsinYin Chung作品。（圖／記者林敬旻攝）

本次展現6組臺灣設計師品牌ALLENKO3（柯瑋倫）、BOB Jian（簡國彥）、Claudia Wang（王子欣）、DANIEL WONG（黃偉豪）、JENN LEE（李維錚）以及WooLeeX（謝宇農、謝明柔）的全新作品，帶來沉浸式的跨界時尚藝術大秀。走秀陣容包括體壇好手郭泓志、房思瑜、孫盛希、HUSH、小樂吳思賢及 Karencici，共同演繹品牌2023春夏大作。

▲郭泓志、房思瑜出席2022臺北時裝週。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭泓志（左）、房思瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲HUSH、孫盛希出席2022臺北時裝週。（圖／記者林敬旻攝）

▲HUSH（左）、孫盛希。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：

臺北時裝周, 具俊曄, Ella, 修杰楷, 孟耿如

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