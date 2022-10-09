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星．變美／Jessica公開私藏唇妝畫法　簡單3步驟打造豐潤美唇

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▲▼ Jessica公開唇妝畫法　3步打造豐潤唇 。（圖／翻攝Jessica小紅書、IG）

▲Jessica近日公開自己的唇妝畫法和愛吃的養顏早餐作法。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝Jessica小紅書、IG

南韓女星Jessica（鄭秀妍）從出道以來就以甜美形象深受歡迎，先前更因出演陸綜《乘風破浪的姐姐3》人氣再翻升，從穿搭到彩妝、髮型都是許多女生追隨的範本。近日她就在社群平台上分享了自己畫唇妝的小tips，只要簡單3步驟就有飽滿美唇，另外她也分享自己早上最愛吃的水果優格碗，養顏美容又健康好吃，重點是1分鐘就能搞定。

Jessica透露，自己私下喜歡粉色系的唇彩，且畫唇妝時喜歡畫超出唇線外一點，把唇畫得厚一點，讓雙唇看起來更飽滿。操作起來其實也很簡單，只要3個步驟就能完成。

▲▼ Jessica公開唇妝畫法　3步打造豐潤唇 。（圖／翻攝Jessica小紅書、IG）

Step1：用深色口紅打底

跟許多人會用淺色唇彩打底相反，她喜歡先用深色，直接用唇彩的刷頭沾取一點唇彩，塗在雙唇內側，接著抿一下唇讓唇彩均勻沾染到唇上，再用手指輕拍讓唇彩更均勻分佈，並且模糊唇色界線。

▲▼ Jessica公開唇妝畫法　3步打造豐潤唇 。（圖／翻攝Jessica小紅書、IG）

Step 2：裸色模糊唇線

用刷子沾取一點裸色唇彩，從深色唇彩外圍往唇周外畫超過唇線一些，讓雙唇看起來更豐厚，接著她自曝「我覺得手指比刷子更好用」，再用手指將裸色唇彩往外暈開，模糊唇線，讓唇妝更自然、更有氛圍感。

▲▼ Jessica公開唇妝畫法　3步打造豐潤唇 。（圖／翻攝Jessica小紅書、IG）

Step 3：唇中疊塗透明唇蜜

因為她不喜歡嘴唇太乾的感覺，所以最後會再用透明唇蜜，沾取一點塗在雙唇中央，增加一點潤度，雙唇看起來也會更水潤飽滿。

▲▼ Jessica公開唇妝畫法　3步打造豐潤唇 。（圖／翻攝Jessica小紅書、IG）

除了唇妝畫法小秘訣，她也曾分享過自己早餐愛吃的優格碗（yogurt bowl）作法，不僅好吃又健康，也能讓皮膚更透亮，對腸道也很好。

需要準備的食材包含無糖優格、燕麥片，還有個人愛吃的水果，像是她會準備最愛的藍莓、樹莓和奇異果，還有她一直在吃的超級食物果蔬粉。

▲▼ Jessica公開唇妝畫法　3步打造豐潤唇 。（圖／翻攝Jessica小紅書、IG）

作法也很簡單，首先在碗裡放入無糖優格，接著放麥片，喜歡麥片的人可以多放一點，再把準備的水果放到上層，最後撒上一點果蔬粉就完成了。這個水果優格碗不僅擁有高顏值，Jessica更推薦有時候可以把優格碗冷藏一下，吃起來的口感會更綿密更豐富，像是冰淇淋一樣。

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關鍵字：

星變美, Jessica, 鄭秀妍, 女星, 唇妝, 唇彩, 畫法, 化妝, 秘訣, 優格碗, 飲食

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