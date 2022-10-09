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超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

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編輯／Lily

人的第一眼往往代表自己心中所想，一眼望去的直覺反應是騙不了人的，以下一張圖能測出真實的你，網友實測都說準，你是哪一種呢？

▲▼第一眼看到什麼臉，秒測「真實性格」 。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

以上這張圖，第一點你看到的是正臉還是側臉呢？

A.正臉

B.側臉

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挑選A.正臉的你

你樂於接受任何新事物，只要有想法就會認真去執行，勇往直前的去實現心中所想。你給人印象也是主動積極，享受被眾人注目的感覺，很受不了無聊沉悶，沒辦法在同一個地方待很久，喜歡無拘無束的感覺。

很受朋友信賴，也喜歡為朋友出主意，但若和別人意見相左，總喜歡去說服別人，不喜歡別人教你怎麼做，你樂觀且求新求變，喜歡冒險，在追逐目標之餘，也懂得享受生活。

挑選B.側臉的你

你討厭不可控制的狀況，喜歡事情都在掌握之中，生活有時候偏離軌道會讓你感到緊張，但你會試著冷靜下來找解決問題的方法，試圖讓自己冷靜下來。

你身邊有不少朋友，但是沒有幾個能進入你的世界，你總認為好友兩三個就足夠，不太喜歡開拓新的人際關係，愛情方面你願意為你所愛的人犧牲全部，細心的你總是一眼就能讀懂人內心情感，內心較為脆弱的你總在各種時刻中找平衡。

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關鍵字：

心理測驗, 第一眼心理測驗

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