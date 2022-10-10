瘦不下來？盤點5個「發胖壞習慣」　熬夜晚睡吃再少也沒用

▲睡眠不足會使代謝力下降，減重容易大卡關。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明已經控制飲食搭配運動了，為什麼還是瘦不下來？仔細想想或許和你的日常習慣有關，盤點5個讓你變成易胖體質的壞習慣，你中了幾個？

#喜歡吃甜食飲料

攝取過多的糖，容易使血糖升高，身體大量釋放胰島素，使得葡萄糖轉化為脂肪，就是因為這樣特別容易胖，愛吃甜的壞習慣更會使得血糖驟升驟降，血糖高會容易累積脂肪，血糖下降又容易餓，容易陷入惡性循環。

#吃飯速度太快

身體的飽足感是由大腦決定，如果吃飯速度太快，容易導致身體吃飽了，但是大腦還沒接受到吃飽訊號，導致攝取過多食物，研究發現腸胃和大腦之間傳遞訊號約有20分鐘的推遲，因此當你覺得飽了的時候，其實胃早就已經撐了。

#喜歡重口味食物

曾有研究顯示，體重超標的人味覺較為遲鈍，因為他們平時飲食習慣多為高糖、高鹽且高熱量，且大多數的重口味食物都屬於高鹽飲食，若是鈉攝取過多，也容易使水分滯留身體，引起水腫導致減重效果不彰。

#經常熬夜晚睡

睡眠不足會影響身體代謝，導致身體新陳代謝減慢，代謝慢導致精神不振，又需要補給高熱量食物，導致無限循環，吃飽了又沒睡好覺，隔天沒有力氣去運動，這樣下去不胖也難。

#邊追劇邊吃飯

曾有研究數據顯示，人如果在吃飯的時候玩手機或是追劇，往往會吃得平時多10%左右，若以一天來計算，吃下的東西會比平時多25%，這都是因為吃東西被分散了注意力，導致無意識下越吃越多。

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