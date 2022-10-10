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雙十國慶台北101晚間點燈　28字祝台灣「堅韌前行」

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▲▼101,信義區,世貿,,,,。（圖／記者賴志昶攝）

▲台北101點燈慶祝雙十國慶。（圖／記者賴志昶攝）

記者蔡惠如／台北報導

今（10／10）為雙十國慶，台灣地標「台北101大樓」也將從晚間6點半開始，在樓身上點燈，祝賀台灣雙十國慶生日快樂，台北101表示，共有28字來表達對國慶的慶賀之意。民眾在今晚也能抬頭觀賞，一起感染雙十國慶的喜悅。

台北101祝賀雙十將從今晚6：30至10：00期間點燈，內容包括「自由台灣」、「美麗之島」、「民主國度」、「堅韌前行」、「全民齊心」、「歡慶國慶」，並在「生日快樂」中間加上國旗符號，更活潑醒目。

關鍵字：

雙十, 國慶, 101, 點燈

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