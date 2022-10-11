2022年全台百貨周年慶檔期整理包　10月開起首波熱門促銷

▲全年百貨最優惠檔期周年慶，9月起陸續開打。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨通路最大優惠的周年慶檔期，9月由台北101開出全台首發，接下來將一路買到年底，今年國際情勢加上運費仍居高不下，通膨趨勢恐持續上揚，明年仍可能面臨漲價調價，快趁周年慶把握優惠囤貨，立刻筆記促銷檔期！

台北

台北101 9／1 ～10／10

三創生活 9／2 ～9／29

BELLAVITA寶麗廣塲 9／12 ～9／25

微風廣場（本館、南京）9／15 ～10／3

誠品生活（南西、信義、松菸）9／23 ～10／31

誠品生活站前店 9／23 ～10／10

新光三越台北南西店 10／6 ～10／23

大葉高島屋百貨公司 11／17 ～12／6

誠品生活（西門、武昌、R79）10／5 ～11／7

統一時代百貨 9／29 ～10／19

美麗華百樂園 10／7 ～10／31

遠東信義A13 10／21 ～11／21

新光三越信義新天地（A11、A8、A9、A4） 10／20起

微風信義（信義、松高、南山） 10／20 ～11／13

遠東百貨寶慶店 10／28 ～12／1

天母新光三越 10／20起

微風台北車站 11／10～11／30

SOGO忠孝館（忠孝、復興、敦化） 11／10 ～11／21

京站購物中心 11／16 ～12／12

新光三越台北站前店 11／24 ～12／12

SOGO天母店 11／30 ～12／11

新北

iFG遠雄廣場 9／23 ～10／23

誠品生活（板橋、新板）10／5 ～11／7

GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 10／6 ～10／30

GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 10／6 ～10／30

GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 10／6 ～10／30

GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 10／6 ～10／30

宏匯廣場 10／6 ～10／30

比漾廣場 10／13～11／14

MITSUI OUTLET PARK 林口 10／14 ～11／6

MEGA CITY板橋大遠百 10／20 ～11／21

遠東百貨板橋中山店 11／3 ～12／6



桃園

桃園統領百貨 9／23 ～10／18

遠東百貨桃園店 10／20 ～11／23

台茂購物中心 9／16 ～10／18

新光三越桃園站前店 10／6 ～10／23

中壢大江購物中心 9／30～10 ／30

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 10／6 ～10／31

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A19 10／6 ～10／31

SOGO中壢店 11／9 ～11／20

新光三越桃園大有店 10／6 ～10／30



新竹

新竹大遠百 10／20 ～11／23

遠百竹北 10／20 ～11／23

SOGO新竹巨城店 12／1 ～12／12

台中

廣三SOGO百貨 9／14～11／13

台中中友百貨 9／15～10／24

TOP CITY台中大遠百 9／22～10／23

新光三越台中中港 10／6 ～10／23

太平洋百貨豐原店 9／30 ～10／24

MITSUI OUTLET PARK 台中港 10／14 ～11／6



嘉義

遠東百貨嘉義店 10／27 ～11／30

新光三越嘉義垂楊店 10／6 ～10／23

台南

新光三越台南中山店 10／6 ～10／23

MITSUI OUTLET PARK 台南 10／14 ～11／6

台南南紡購物中心 10／20～11／16

遠東百貨台南（成功店、公園店） 10／27 ～11／30

新光三越台南西門店（台南新天地） 11／10 ～12／4

高雄

高雄統一時代百貨 10／7 ～10／27

新光三越高雄三多店 10／6 ～10／23

漢神巨蛋購物廣場 10／13 ～11／8

高雄大遠百 10／20 ～11／15

SOGO高雄店 11／5 ～11／20

新光三越高雄左營店 11／10 ～12／4

漢神百貨公司 11／24 ～12／25

GLOBAL MALL環球購物中心新左營車站 10／6 ～10／31

義大世界購物廣場 11／24 ～2023／1／2

屏東

GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 10／6 ～10／31

屏東太平洋百貨 10／21～11／8

東部

蘭城新月廣場：9／30 ～ 10／31

遠東百貨花蓮： 10／21 ～11／24



＊相關資訊僅供參考，以百貨實際發布為準。