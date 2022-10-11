2022年全台百貨周年慶檔期整理包　10月開起首波熱門促銷

▲全年百貨最優惠檔期周年慶，9月起陸續開打。（圖／Pixabay）
記者蔡惠如／綜合報導
百貨通路最大優惠的周年慶檔期，9月由台北101開出全台首發，接下來將一路買到年底，今年國際情勢加上運費仍居高不下，通膨趨勢恐持續上揚，明年仍可能面臨漲價調價，快趁周年慶把握優惠囤貨，立刻筆記促銷檔期！
台北
台北101 9／1 ～10／10
三創生活 9／2 ～9／29
BELLAVITA寶麗廣塲 9／12 ～9／25
微風廣場（本館、南京）9／15 ～10／3
誠品生活（南西、信義、松菸）9／23 ～10／31
誠品生活站前店 9／23 ～10／10
新光三越台北南西店 10／6 ～10／23
大葉高島屋百貨公司 11／17 ～12／6
誠品生活（西門、武昌、R79）10／5 ～11／7
統一時代百貨 9／29 ～10／19
美麗華百樂園 10／7 ～10／31
遠東信義A13 10／21 ～11／21
新光三越信義新天地（A11、A8、A9、A4） 10／20起
微風信義（信義、松高、南山） 10／20 ～11／13
遠東百貨寶慶店 10／28 ～12／1
天母新光三越 10／20起
微風台北車站 11／10～11／30
SOGO忠孝館（忠孝、復興、敦化） 11／10 ～11／21
京站購物中心 11／16 ～12／12
新光三越台北站前店 11／24 ～12／12
SOGO天母店 11／30 ～12／11
新北
iFG遠雄廣場 9／23 ～10／23
誠品生活（板橋、新板）10／5 ～11／7
GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 10／6 ～10／30
GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 10／6 ～10／30
GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 10／6 ～10／30
GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 10／6 ～10／30
宏匯廣場 10／6 ～10／30
比漾廣場 10／13～11／14
MITSUI OUTLET PARK 林口 10／14 ～11／6
MEGA CITY板橋大遠百 10／20 ～11／21
遠東百貨板橋中山店 11／3 ～12／6
桃園
桃園統領百貨 9／23 ～10／18
遠東百貨桃園店 10／20 ～11／23
台茂購物中心 9／16 ～10／18
新光三越桃園站前店 10／6 ～10／23
中壢大江購物中心 9／30～10 ／30
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 10／6 ～10／31
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A19 10／6 ～10／31
SOGO中壢店 11／9 ～11／20
新光三越桃園大有店 10／6 ～10／30
新竹
新竹大遠百 10／20 ～11／23
遠百竹北 10／20 ～11／23
SOGO新竹巨城店 12／1 ～12／12
台中
廣三SOGO百貨 9／14～11／13
台中中友百貨 9／15～10／24
TOP CITY台中大遠百 9／22～10／23
新光三越台中中港 10／6 ～10／23
太平洋百貨豐原店 9／30 ～10／24
MITSUI OUTLET PARK 台中港 10／14 ～11／6
嘉義
遠東百貨嘉義店 10／27 ～11／30
新光三越嘉義垂楊店 10／6 ～10／23
台南
新光三越台南中山店 10／6 ～10／23
MITSUI OUTLET PARK 台南 10／14 ～11／6
台南南紡購物中心 10／20～11／16
遠東百貨台南（成功店、公園店） 10／27 ～11／30
新光三越台南西門店（台南新天地） 11／10 ～12／4
高雄
高雄統一時代百貨 10／7 ～10／27
新光三越高雄三多店 10／6 ～10／23
漢神巨蛋購物廣場 10／13 ～11／8
高雄大遠百 10／20 ～11／15
SOGO高雄店 11／5 ～11／20
新光三越高雄左營店 11／10 ～12／4
漢神百貨公司 11／24 ～12／25
GLOBAL MALL環球購物中心新左營車站 10／6 ～10／31
義大世界購物廣場 11／24 ～2023／1／2
屏東
GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 10／6 ～10／31
屏東太平洋百貨 10／21～11／8
東部
蘭城新月廣場：9／30 ～ 10／31
遠東百貨花蓮： 10／21 ～11／24
＊相關資訊僅供參考，以百貨實際發布為準。
我想要說....