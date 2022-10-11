fb ig video ETtoday search mobile

2022年全台百貨周年慶檔期整理包　10月開起首波熱門促銷

>

▲購物,血拼,買東西,口罩,逛街,疫情,週年慶,周年慶,百貨。（圖／unsplash）

▲全年百貨最優惠檔期周年慶，9月起陸續開打。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨通路最大優惠的周年慶檔期，9月由台北101開出全台首發，接下來將一路買到年底，今年國際情勢加上運費仍居高不下，通膨趨勢恐持續上揚，明年仍可能面臨漲價調價，快趁周年慶把握優惠囤貨，立刻筆記促銷檔期！

▲購物,血拼,買東西,口罩,逛街,疫情,週年慶,周年慶,百貨。（圖／unsplash）

台北
台北101 9／1 ～10／10
三創生活 9／2 ～9／29
BELLAVITA寶麗廣塲 9／12 ～9／25
微風廣場（本館、南京）9／15 ～10／3
誠品生活（南西、信義、松菸）9／23 ～10／31
誠品生活站前店 9／23 ～10／10
新光三越台北南西店 10／6 ～10／23
大葉高島屋百貨公司 11／17 ～12／6
誠品生活（西門、武昌、R79）10／5 ～11／7
統一時代百貨 9／29 ～10／19
美麗華百樂園 10／7 ～10／31
遠東信義A13 10／21 ～11／21
新光三越信義新天地（A11、A8、A9、A4） 10／20起
微風信義（信義、松高、南山） 10／20 ～11／13
遠東百貨寶慶店 10／28 ～12／1
天母新光三越 10／20起
微風台北車站 11／10～11／30
SOGO忠孝館（忠孝、復興、敦化） 11／10 ～11／21
京站購物中心 11／16 ～12／12
新光三越台北站前店 11／24 ～12／12
SOGO天母店 11／30 ～12／11

新北
iFG遠雄廣場 9／23 ～10／23
誠品生活（板橋、新板）10／5 ～11／7
GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 10／6 ～10／30
GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 10／6 ～10／30
GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 10／6 ～10／30
GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 10／6 ～10／30
宏匯廣場 10／6 ～10／30
比漾廣場 10／13～11／14
MITSUI OUTLET PARK 林口 10／14 ～11／6
MEGA CITY板橋大遠百 10／20 ～11／21
遠東百貨板橋中山店 11／3 ～12／6

桃園
桃園統領百貨 9／23 ～10／18
遠東百貨桃園店 10／20 ～11／23
台茂購物中心 9／16 ～10／18
新光三越桃園站前店 10／6 ～10／23
中壢大江購物中心 9／30～10 ／30
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 10／6 ～10／31
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A19 10／6 ～10／31
SOGO中壢店 11／9 ～11／20
新光三越桃園大有店 10／6 ～10／30

新竹
新竹大遠百 10／20 ～11／23
遠百竹北 10／20 ～11／23
SOGO新竹巨城店 12／1 ～12／12

台中
廣三SOGO百貨 9／14～11／13
台中中友百貨 9／15～10／24
TOP CITY台中大遠百 9／22～10／23
新光三越台中中港 10／6 ～10／23
太平洋百貨豐原店 9／30 ～10／24
MITSUI OUTLET PARK 台中港 10／14 ～11／6

嘉義
遠東百貨嘉義店 10／27 ～11／30
新光三越嘉義垂楊店 10／6 ～10／23

台南
新光三越台南中山店 10／6 ～10／23
MITSUI OUTLET PARK 台南 10／14 ～11／6
台南南紡購物中心 10／20～11／16
遠東百貨台南（成功店、公園店） 10／27 ～11／30
新光三越台南西門店（台南新天地） 11／10 ～12／4

高雄
高雄統一時代百貨 10／7 ～10／27
新光三越高雄三多店 10／6 ～10／23
漢神巨蛋購物廣場 10／13 ～11／8
高雄大遠百 10／20 ～11／15
SOGO高雄店 11／5 ～11／20
新光三越高雄左營店 11／10 ～12／4
漢神百貨公司 11／24 ～12／25
GLOBAL MALL環球購物中心新左營車站 10／6 ～10／31
義大世界購物廣場 11／24 ～2023／1／2

屏東
GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 10／6 ～10／31
屏東太平洋百貨 10／21～11／8

東部
蘭城新月廣場：9／30 ～ 10／31
遠東百貨花蓮： 10／21 ～11／24

＊相關資訊僅供參考，以百貨實際發布為準。

關鍵字：

周年慶, 周年慶, 百貨, 檔期

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹

掉髮別怕！「5款口碑養髮液」盤點，幫你養回豐盈髮量 最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受 具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 2022年全台百貨周年慶檔期整理包　10月開起首波熱門促銷 星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！ 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船 每天時間都不夠用？8款時間管理App推薦　「水球清單」有趣又舒壓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面