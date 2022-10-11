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掉髮別怕！「5款口碑養髮液」盤點，幫你養回豐盈髮量

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▲▼養髮液盤點。（圖／品牌提供）

▲現代人落髮年齡提早，越來越注重養髮。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

季節變換、生活壓力大，又或是因為確診後副作用使然，養髮已成為一種趨勢，現代人不僅要顧好臉蛋，更要顧好頭皮，頭皮健康才能擁有豐盈髮絲，盤點5款口碑養髮液，跟著下手就沒錯！

▲▼養髮液盤點。（圖／品牌提供）

▲歐萊德 咖啡因麥拉寧養髮液，50ml，3,880元。

天然咖啡因經國際期刊實證可強健髮根，具優異養髮效果；獨家萃取天然椰棗富含麥拉寧成分，深入頭皮肌膚幫助抵禦老化因子，養髮同時重現本色之美。

▲▼養髮液盤點。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 草本強健養髮精華液 涼感，115ml，800元。

容易出油的頭皮可以洗頭後、出門前想加強頭皮的保養，使用養髮精華液，幫助調理頭皮油脂，提升頭皮防護力及強健髮根，植萃薄荷成分適合夏天悶熱季節，涼爽舒適。

▲▼養髮液盤點。（圖／品牌提供）

▲juliart 希沛絲賦活露，4,600元。

添加專利成分NcPA皙玻酸，有效活絡髮根、滋養頭皮並減緩老化。同時也加入鋸棕櫚、5α-酯化鱷梨油平衡油脂，改善頭皮出油狀況。

▲▼養髮液盤點。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 FORTICEA複方精油養髮液，100ml，1,500元。

添加瓜拿納種子萃取精華，含有3倍濃度咖啡因，與豐富營養素，搭配按摩幫助循環、滋養調理髮膚，為頭皮注入強健能量。

▲▼養髮液盤點。（圖／品牌提供）

▲呂 滋養韌髮養髮精華液，80ml，799元。

內含高濃縮人蔘精華是洗髮精的20倍，能夠鎮定頭皮，補充頭皮營養，除了日常保養外，也適用於曬後鎮定頭皮，搭配指腹輕輕按摩，透過頭皮深層養護，幫助強韌髮根。

關鍵字：

養髮液, 養髮, 頭皮, 盤點

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