林志玲美鞋直接包色　戴40萬珍珠飄仙氣

▲林志玲睽違兩年在台公開亮相，前日出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳雅韻／台北報導

前日林志玲睽違2年首度在台公開露面，舉辦《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享會，47歲的她升格當媽媽，依舊維持「台灣第一名模」的纖細身材與時尚度，身穿澳洲設計師品牌Maticevski白色洋裝，搭配亮眼的René Caovilla綠色珍珠鞋，仙氣穿搭展露她一貫的優雅風格。

▲林志玲穿Maticevski白色洋裝，搭配亮眼的René Caovilla綠色珍珠鞋。（圖／記者周宸亘攝）





▲林志玲曾穿過同樣式的René Caovilla紅色款平底鞋。（圖／翻攝林志玲IG）

林志玲所穿的無袖白色洋裝出自Maticevski設計師Toni Maticevski之手，他擅長如建築般立體剪裁，在志玲姊姊所穿的款式表露無遺，於波卡圓點洋裝外覆紗，特別是裙子層層疊疊展現自然的蓬裙效果，配上義大利精品鞋履René Caovilla經典的綠色珍珠鞋，女人味十足，這雙鞋堪稱她的心頭好，籌備婚禮期間常穿著同樣式的紅鞋。

▲林志玲佩戴MIKIMOTO珍珠耳環與手環，展現優雅穿搭術。（圖／記者周宸亘攝）

新書分享會當天所穿的珍珠鞋，恰好也呼應林志玲所戴的珍珠首飾，她佩戴MIKIMOTO總價約40萬元的Circle系列鑽石珍珠吊墜耳環、南洋珠珍珠鑽石手環，不過份華麗而恰到好處的點綴，詮釋「剛剛好的優雅」。





▲MIKIMOTOCircle系列鑽石珍珠吊墜耳環（左）123,000元，南洋珍珠鑽石手環284,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

►準新娘孔曉振登機時尚搶先看 疊戴百萬伯爵珠寶好貴氣

►孫芸芸扶額秀18萬錶被女兒戲稱「頭痛」 自招香奈兒錶陪她成長