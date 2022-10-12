年末想轉職？6個「 離職徵兆」你中幾項　頻加班、薪資零成長都該考慮

文／Workworks職場人

時間又快到了年末，身旁同事紛紛離職後，職場人們會搭上這波離職風潮嗎？不論是薪資待遇不滿意、身心靈壓力過大，或是與公司同事處不合種種原因，以下編輯統整常見的離職考量，提供給大家參考，看看自己中了哪幾項！

離職徵兆

1.工作內容與面試應徵職位不吻合

職場人們求職過程中有碰過「實際工作內容和應徵職位不一致」的經驗嗎？原本以為找到自己適合的工作，錄取後卻發現工作內容和面試職缺不吻合，這時候務必要主動地詢問主管，如果溝通後公司無法調動職位，職場人們不妨選擇轉職，與其花時間待在一個不適合的工作環境，不如把時間專精在自己的能力！編輯也建議在下一次面試前，可以多蒐集公司的相關資訊，避免重蹈覆徹。

2.薪資與勞力付出不成正比

「明明比別人更晚下班，但薪水卻比別人低⋯」這句話一定是不少職場人內心的抱怨吧～「薪水不滿意」一直是離職的潛在主因！不論覺得薪水不夠優渥、福利被虧待⋯等，薪資與勞力付出是否成正比的話題經常備受討論，編輯建議如果職場人想賺更多錢，不妨可以選擇第二份兼職事業，賺取更多收入、增加自己的產值！

3.加班薪資不符合勞基法的標準

「加班從沒給過特休假、遲到1分鐘就扣薪水⋯」合理嗎？「加班」可說是職場人們的惡夢，如果有給予加班費用還算合理，最怕的就是連補休津貼都沒給付的企業！根據勞基法的規定，只要加班就必須給予相對薪資、特休假，不能以責任制的藉口，不裝設打卡出勤紀錄，如果職場人們應徵到不符合勞基法標準的公司，早點離職對自己比較有保障！

4.與主管、同事相處不愉快

職場環境中最害怕的就是遇見雷同事、壞主管！同事與主管可以說是步入職場後相處時間最長的對象，每天上班心情已經夠厭世，如果再遇到白目同事、是非不分的主管，的確會把你推向離職的念頭！不過如果是雙方工作價值觀不同的話，編輯建議雙方先互相溝通找出平衡點，說不定還能訓練自己察言觀色、團隊管理的能力。

5.工作量不堪負荷、身心靈壓力大

「工作量超出負荷、常態性加班、身心靈壓力大」經常成為離職的起因，當你手邊的工作任務量遠超乎負荷量時，你會選擇和主管商量，還是毅然選擇離職呢？現在有不少企業為了節省人力成本，每個員工扛的工作量遠超乎平均值，這也導致市場流動率有越來越高的頃向，編輯貼心提醒雖然健康不是全部，但失去「健康」後什麼都無法擁有了，職場人們務必要衡量自身能力，避免讓自己身心靈變不健康！

6.成長停滯、找不到突破的地方

早出晚歸上班不單為了賺錢，更期望能透過工作不斷學習新東西！如果任職公司的工作內容具備有挑戰性，恭喜你～將會有很大的成長空間；反之如果公司內沒有任何升遷的機會，那麼很快就會失去工作熱忱、埋下離職的念頭！對於一個好勝心、創新的人來說，透過不斷的突破、成長，才能帶給職場人們更大的上班動力！

以上六個常見的離職跡象，職場人們中了哪幾個點呢？如果近期有想離職的念頭，不妨可以先和公司主管反應內心想法，說不定在薪資、工作量分配上會有所調整呢！

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