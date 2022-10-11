3秒心測直覺選出「最賺錢的人」　看你近期工作需要改進的地方

文／Workworks職場人
工作一段時間過後，職場人們心中是否容易停留原步，進而有職場倦怠的情況呢？本篇編輯分享日本網站shinri網站的心理測驗，只需要花3秒時間直覺選圖，就能立馬測出近期你需要改進的地方！
▲圖中四個人，你覺得哪個人最賺錢？（圖／shinri）
問題：圖片中4個選項，你覺得哪個人最賺錢呢？
A：紅衣女生
B：金髮男孩
C：穿短褲的男生
D：紅色沙發的女生
選好了嗎？往下看解答吧
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選A的你：紅衣女生
選A的你，近期的進步點是要學會「降低自尊心」。不論在職場環境或日常生活中，你對自己的外表和工作能力，有著相當高的信心，不過建議職場人們，你內心嚮往的生涯規劃和職位，未必完全符合你現有的能力，因此在做任何決定前務必降低自尊心、冷靜且積極思考自己的合適性。
選B的你：金髮男孩
選B的你，近期的進步點是要學會「改善自己固執己見的習慣、學習接納他人的價值觀」。當你心中抱有信念的時候，容易無法接受外界給的意見，這是你的極大弱點！堅持自己的信念固然重要，但職場上切記不要孤獨奮戰，多多參考不同的想法，會讓整個組織更閃耀動人！
選C的你：穿短褲的男生
選C的你，近期的進步點是要「改變自己畫勢力範圍的習慣」。當你進入不熟悉的環境時，往往容易過度緊張，而疏忽新環境的新鮮感，建議職場人們換到新環境或被分派到新的工作任務時，帶上你對工作熱忱度與活力，才能夠放大自己的眼界！
選D的你：紅色沙發的女生
選D的你，近期的進步點是要「有自信、相信自己值得被愛」。如果你是那種沒有別人主動開口或邀約，就認為自己一文不值的人，絕對要徹底改掉此缺點！職場上要相信你是最有魅力的人，勇敢地表現自己內心的想法和創造力，才能讓大家的眼光關注到你身上。
以上的選圖測驗，職場人們選哪個選項呢，歡迎跟編輯分享唷！期望大家都能找到自己成長進步的要點，畢竟「你能進步多快，就有多少未來」，讓我們一起蛻變成更有價值的人！
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