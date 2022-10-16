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秋冬時尚不要只有黑白灰！3個「仙女裙品牌」讓低溫穿搭繽紛又有趣

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

時序走到秋天，不過氣溫驟降，陰冷潮濕的天氣就好像到了冬天一樣，衣櫃顏色也從明亮鮮豔、高彩度高飽和的設計，逐漸變成單調統一、低明度低彩度的冬裝，讓人有種說不上來的鬱悶和乏力。然而有三個品牌卻反其道而行，在秋冬面料上推出活潑鮮艷的色彩，讓妳在低溫穿搭也能光鮮亮麗，愛美不用流鼻水。

Celine Kwan

去年剛從服裝設計最高學府之一「中央聖馬丁學院」畢業的Celine Kwan，一直以來都以可愛、鮮艷的少女設計風格讓人驚豔，今年秋冬更是以花朵、針織、毛呢等元素，創造出一個多彩豔麗更饒富生機的夢境，讓秋冬時尚不再只剩黑白灰和莫蘭迪色，而是充滿活力，也能繁花盛放。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▲以豐富多彩的顏色吸引大家的眼球，Celine Kwan讓秋冬變得繽紛又有趣。

MIN JU KIM

來自南韓的Min Ju Kim，在2020年參加Netflix的時裝設計實境秀《Next In Fashion》初試啼聲便一舉奪得第一名。沿用春夏的主題《BARI》，來自南韓傳統信仰中的福神，在寒冷的秋冬也能看見BARI對女孩們的賜福，在貼合身形的洋裝上，也能看見梅花紛飛，期許每個女孩都能帶著BARI的恩典，走過生命的每一個寒冬。

▲以韓國傳統福神BARI作為靈感，Min Ju Kim用自己的設計守護每個女孩。（圖／翻攝自Min Ju Kim官網）

▲以韓國傳統福神BARI作為靈感，Min Ju Kim用自己的設計守護每個女孩。（圖／翻攝自Min Ju Kim官網）

Vivetta

Vivetta一直都以她夢幻、浮誇的浪漫情懷，備受各大媒體和網紅所喜愛，今年秋冬她直接將秀場搬到鋼管舞上，捨棄以往天真的童趣與溫柔，性感的舞伶在鋼管上展現Vivetta從未展現過的挑逗與華美。蕾絲的大量運用，結合品牌愛用的花朵、羽毛等元素，呈現出一種獨特、怪奇而帶有童趣的性感，即使是冬天也讓人感到熱力四射。

▲一改童趣與少女，今年秋冬Vivetta創造了一個怪奇性感的女孩形象。（圖／翻攝自Vivetta官網）

▲今年秋冬Vivetta創造了一個怪奇性感的女孩形象。（圖／翻攝自Vivetta官網）

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關鍵字：

Celine Kwan, MIN JU KIM, Vivetta, 秋冬, 仙女裙, 低溫, 穿搭

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