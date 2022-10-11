安格斯12星座一周運勢10／10-10／16　牡羊翻轉單身有超狂進展

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

「愛情來得太快就像龍捲風，離不開暴風圈來不及逃」說的正是這週羊座的心情，太陽金星合相之下，本週與愛情有關的事情將接連爆發，其中有不少會發生在星座之首的羊座身上，因此趁著這波風暴還沒來報到前，不妨先做好心理建設，脫單的羊也可以提早宣告，而桃花朵朵的單身羊這週可以充分融人人群，也許有翻轉單身的超狂進展。

金牛座 4.21~5.20

就算不動如牛的牛座，隨著金星與日星的會合，如果還想脫單，就要降低標準，只要留心，魚兒的桃花其實俯拾皆是，然而魚兒實在不夠積極，常讓魚兒和愛情擦身而過，在愛情上總是原地踏步，沒能那麼順利地獲得愛神青睞。至於已經有戀情的你，要小心處理與情人之間的爭執口角，否則小問題將被無限放大，就更棘手了。

雙子座 5.21~6.20

生活中各種有興趣的事在此時彷彿匯集在了一起，對雙子人說，這週的你有太多有趣的事情想做想嘗試，適合把握這個好運開外掛的時機爭取幸福，然而相對之下愛情就不是頭等大事，近期雙子的愛情進展大抵上是有限的，已經有戀情的愛情關係穩定，但可能因為小小的事情引發口角，太善於辯解，不但沒幫助，還落得「一張嘴唬蕊蕊」的壞印象。

巨蟹座 6.21~7.21

專屬於蟹座認真、務實的魅力將有助你招來不錯的桃花，這周的你託金星之福，沒情人的單身蟹可從工作夥伴中開發屬於自己的愛情市場，別忘了向工作同伴傳遞祝福，這將能為你有加分效果。有對象的趁著年節時刻可以好好培養感情，計畫一趟小旅程將會讓兩人重溫過心的心動時光，但要小心避免金錢上的爭執。

獅子座 7.22~8.22

獅座這週愛情運起伏不小，雖然金、日合相讓拉警報的獅子們更有愛惜機會、把握機會、創造機會的意識，但已經有伴侶的獅座得要多小心與伴侶起口角的可能，但是若是不小心擦槍走火見笑轉生氣，就很可能走到不可收拾的境地，別以為是自己人就可以無理取鬧。而還未有情人的獅座，此時出遊有機會遇見美麗的邂逅。

處女座 8.23~9.22

似乎短暫停留數天之後，本週水星又將離開處女座本命宮位，意味著處女座運勢受到挑戰，近期不論同儕相處或是感情上，處女座對於人際及感情這方面問題的處理都顯得刻意不自然，聲量太小仍是問題，需要謹慎！對你而言此時上門的桃花都來得不是時候，頂多只能交個朋友，在愛情上顯得停步不前。

天秤座 9.23~10.22

太陽、水星、金星三大巨頭在天秤座會合，對天秤來說無疑強化了自己的力道，過去總是扮演綠葉或小粉花角色的你，此時即將開啟一段大主角的日子，雖然時間不長，但你的一舉一動都將像朵大紅花般在眾目睽睽之下，可以運用這段時間的影響力，不論爭取工作業績、告白或是實現願望，能帶來不錯的結果。

天蠍座 10.23~11.22

人逢好事精神爽，這週的蠍座容易為了某些原因過度放任自己，雖然任性而為頗痛快的，但是卻同時也把身體內在的平衡弄糟了，需要好好的休息和照顧身體，否則很容易會突然生病或是出現突發的狀況，可不能掉以輕心！外在的變動與問題都會讓感情變得薄弱容易破碎，但如果有心突破難關，就會出現很好的轉機，得加把勁！

射手座 11.23~12.21

射手這週在人前活躍又自信滿滿，單身者釋放出大膽又強烈的電力，身邊可能會遇到主動向你示好示愛的對象，但一切都來得有點摸不著頭緒，對射手來說雖然此時走入雞犬升天的好日子中，但真正能穩定發展的戀情還需要耐心等待，千萬別操之過急。至於已經有戀情的，兩人關係其實較為疏遠，需要多一點溝通化解距離感。

摩羯座 12.22~1.19

隱忍了將近半年的時間，摩羯總算是媳婦熬成了婆，風風光光讓冥王星結束這場逆局，冥王星本命宮位的歸順，無疑也為摩羯打了劑強心針，這週開始你慢慢更懂得活在當下的美感，不再老是掛念著悲觀的未來，感情也更多了一點敢衝的勇氣，可以在金日雙星合相的這週化被動為主動，為自己多爭取些幸福吧！

水瓶座 1.20~2.18

這週的水瓶運勢走向就和其它人很不一樣，基本上瓶兒很容易在一片大好的局勢中，出現解決不完的麻煩。對於某些瓶座來說，此時是你行動力旺盛的時期，但欲速則不達的教訓千萬要牢記。已經有戀情的兩人關係其實還算穩定，雖然偶爾也會胡思亂想，但只要用心經營，那些不確定的想法就會自然的消失囉！

雙魚座 2.19~3.20

行星走到了好位置，特別是太陽、金星與水星三星合相，也使得不少星座進入一個小小豐收時期，對雙魚而言，此時適合展現屬於你的人際魅力，職場上貴人運佳，也不錯的財運上門，感情世界同樣精采，單身有桃花出現，後勢變化值得期待。不過此時也是魚兒放縱自己的時期，當心過分把心神擺在貪玩樂享受上，將可能導致許多目標或是行動被擱置。

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