韓星初秋微涼的機場穿搭　IU馬銜鍊針織衫、GD香奈兒古董包掀起熱潮

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在2023春夏巴黎時裝週，只見Blackpink Jisoo、車銀優、張員瑛等前後出現在機場，為大家帶來機場穿搭秀！

2023春夏時裝週——明星機場穿搭

金多美

2023春夏把自己逼至極限的品牌，莫過於Fendi。才剛在紐約時裝週慶祝完Baguette法棍包25週年，集結各國男女神如宋慧喬、李敏鎬、許光漢一齊看秀，馬不停蹄地隨即趕回家鄉地米蘭，再辦2023春夏第二場發表會，而本場最大咖的賓客就是我們的怪物新人金多美！

9／19稍早抵達仁川機場準備出發，金多美選擇經典又時髦的黑白色穿搭來迎接在機場久候的粉絲們。入秋微涼氣溫，金多美內裡一件黑色上衣配同色的短裙，外面搭上一件保暖的白色針織開襟衫，踩上一雙個性的黑色短靴，手上拿的是皮革壓紋款式的Baguette，將甜美與帥氣比例中和地剛剛好。

李敏鎬

去完紐約時裝週，李敏鎬隨即再動身前往米蘭準備參加Boss的2022秋冬發表會。號稱臉以下都是腿的超長腿歐巴，李敏鎬一身俐落的黑色運動套裝，內裡一件白T為襯，簡單卻絲毫掩蓋不住歐巴的帥氣。

B字印花的腰包斜跨於胸前，米黑配色剛好跟腳上的運動鞋相呼應，李敏鎬的時髦外型就是如此自然、有魅力。雖然現在無線耳機越來越普遍，不過大明星們似乎還是偏好復古韻味的有線耳機，白白的線繩在一身黑的穿搭之中也不失有配件的亮點效果。

金泰梨

緊接著出發的是歐膩金泰梨，準備前往Prada 2023春夏發表會，金泰梨一身黑色牛仔套裝兼顧到舒適與時髦造型，手上拿的正是品牌最近正熱賣的Prada Symbole包包！

金泰梨選搭的是編輯私心認為Symbole系列CP值最高的三角包，兩個三角包可組裝在一起、也可以各自單獨拆開使用，一個價錢有三個造型變化實在太划算！

劉亞仁

一樣全身黑的勁裝扮相的歐巴劉亞仁，大家猜得出來他會是哪個品牌的座上賓嗎？提示：歐巴襯衫的第三顆扣子。

看到那個鸚鵡綠，再配上歐巴手上那個編織包，答案應該不難猜吧？沒錯就是Bottega Veneta！是新任總監Matthieu Blazy的首場春夏大作。

IU李知恩

晉身為Gucci品牌大使的IU也準備動身到米蘭看秀，可愛的焦糖色針織衫，上頭的印花是古馳1995系列當中常出現的馬銜鍊圖樣，簡單地以黑褲與黑靴搭配，IU看起來溫柔又知性。





肩上的包包，則是新版的提把1995馬銜鍊包，與針織衫的印花相呼應。

Jisoo

進入時裝週重頭戲——巴黎時裝週！Dior大使Jisoo也準備前往巴黎看秀，抵達機場之時，Jisoo先以一襲Dior的黑色短裙套裝亮相，搭配的是變奏版的白色Lady Dior，搭配淡淡的登機妝容，優雅氣質一覽無遺。

畢竟是長途旅程，坐飛機的穿搭還是舒適一點的好，Jisoo換上一件Dior Vibe的亞麻色連帽上衣，隨意地將頭髮盤起，兼顧到時髦造型與長途旅程的便利性。驚喜的是，Jisoo在包包上掛有Hello Kitty填充吊飾，確認是少女無誤！

車銀優

許久未見到車銀優，歐巴也動身要去朝聖巴黎時裝週的魅力。 酷勁的全黑搭配，搭配車銀優的天才臉長相看起來更為高冷，會和Jisoo一同出席Dior 2023春夏發表會！

IVE張員瑛

年僅18歲的張員瑛，幹練有俐落的西裝套裝穿起來，氣勢宛如出道多年的一線女星。機場穿搭造型為大家帶來兩種個性：西裝外套穿上是氣勢，脫下又是另一種撩人性感魅力。日前出發到巴黎，準備參加品牌活動，深受Fred愛戴的她，先是受邀出席品牌的珠寶回顧特展。見她悄悄帶著Miu Miu的包包，不知道是否暗示可以在Miu Miu春夏大秀現場看到她呢？

韓韶禧

機場穿搭接力賽，接下來登場的是韓韶禧，從她一身的行頭，大家猜得到她將出現在巴黎時裝週的哪一場大秀嗎？

大大的B字logo以及那沙漏曲線的包身輪廓⋯⋯沒錯，就是巴黎世家！韓韶禧身穿前一陣子剛發佈的Balenciaga X adidas系列，緊身的短版上衣配上落地寬褲，小露腹肌實在太性感。考慮到機場的冷氣低溫，韓韶禧再套上一件溫暖有有個性的羽絨外套，兼顧時髦與長途旅程的舒適性。

GD權志龍

不只限於男人，根本是全人類最會穿香奈兒！GD權志龍繼先前的Chanel 2023早春大秀，本週再次為了愛牌起飛到巴黎，每每現身機場的香奈兒造型就是和別人不一樣——一件經典的斜紋軟呢外套，權志龍巧用一間素T和自營潮牌Peaceminusone的棉褲，混搭出毫不經意的時髦態度。腳上的帆布鞋也別有亮點，來自潮流界頗受歡迎的Maison Mihara Yasuhiro，融蠟般的橡膠底是其最大的特色，不得不佩服GD高超的混搭功力！

最大的討論亮點，則是歐巴肩膀上的那一個大包包，不是你各位都有的2.55或是11.12，而是只能到二手精品挖寶的Chanel Vintage Black Quilted Jumbo Weekender Tote，相信GD這一背出、古著市場勢必會造成一波熱潮與動盪！

Jennie

或將與緋聞前男友GD同場出席同場Chanel 2023春夏大秀，Jennie也在週末之際搭上前往巴黎的班機。進入10月，雖然現在的台灣還在30多度的高溫天氣，不過，韓國和歐洲都已漸進入宜人的秋分氣溫，因此Jennie選擇的是2022秋冬系列裡一件灰黑格紋相間的斜紋軟呢短版大衣，率性地將袖子捲起並以一件貼身的皮褲與之搭配，穿出香奈兒的獨立與搖滾個性。

明星個個都是細節控，此次的機場穿搭，Jennie所穿戴的正是剛推出的Chanel Première腕錶，簡簡單單卻展現十足的貴氣氣質！

Elva蕭亞軒

當蕭亞軒在金曲獎大聲喊出：「Elva is back！」，大家就應該知道之後可以有更多的機會可以看到她。就如同在金曲頒獎典禮一樣驚喜，蕭亞軒也是到最後一刻才宣布自己將會出現在巴黎時裝週上，天后氣勢有別於其他明星的機場穿搭，Elva精緻的妝容與造型，不說還以為她準備進棚拍攝雜誌封面！

而看她身上的行頭應該就知道可以在哪一個品牌的發表會上看到蕭亞軒吧？

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