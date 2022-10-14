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3款腮紅新品推薦！GA超美十色陷入選擇困難、蘿拉蜜思零粉感一擦好氣色

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期原生感妝容相當受到歡迎，在頰彩上更追求從肌膚裡透出來的好氣色。今年推出的頰彩新品，也以腮紅棒、霜為主，像是Giorgio Armani、La bouche rouge和蘿拉蜜思等。

La bouche rouge花徑漫步裸光頰彩棒

來自法國的La bouche rouge是非常環保的品牌，堅持純素、不做動物實驗、杜絕使用塑膠（即便是可回收的塑膠）、使用可再填充與回收的永續容器、連孕婦都能使用的純淨配方等理念，過去推出唇彩、眼彩也都非常優秀。今年秋冬，全新推出花徑漫步裸光頰彩棒，一共五色的填充蕊芯，包含：裸粉玫瑰、煙燻玫瑰、珊瑚玫瑰、香檳玫瑰和磚紅玫瑰，可以重複填裝到過去所推出的皮套中。

頰彩棒的質地如奶霜一樣好推好延展，呈現輕薄的微霧面妝效，用手指輕沾後上臉可以很輕易的推勻，不用擔心帶走上好的底妝，同時包含有機聖蘇里亞克海藻、植物角鯊烷、有機初榨荷荷巴油等高達95%的天然成分，不用擔心致敏又能擁有自然初生好氣色。

Giorgio Armani 亞曼尼訂製裸粉腮紅／修容霜

先前曾限定上市#51嫩粉裸橘、#61微醺柔紫兩色，今年秋天終於全系列10色回歸上市。清爽的霜狀質地好推親膚，成分中內含35%美容油加強延展度，運用霜轉粉科技，抹上肌膚後轉化為絲質粉霧妝感，只要用手指輕按即可上妝。

10色從低調可作為修容的顏色，到秋冬必備磚紅、赤橘，平時日常好搭的杏桃、裸粉通通有：#20皮革暖棕、#21亞麻灰棕、#22煙燻可可、#30棕調磚橘、#45暖曦赤橘、#50玫粉淡紫、#51嫩粉裸橘、#52杏桃裸粉、#60紫緞酒紅、#61微醺柔紫。不只作為頰彩，想要當作眼影的打底也非常適合。

Laura Mercier 蘿拉蜜思 輕肌漂染腮紅露

蘿拉蜜思的輕肌漂染頰彩粉質細膩，是許多人心目中相當優秀的腮紅，今年推出輕肌漂染腮紅露，訴求從肌底泛出雙頰的自然粉嫩嫣紅，添加了和保濕潤色美妝蜜相同的保濕配方，讓雙頰更加綻放粉嫩好氣色。

這款腮紅露採用水乳綿密質地，展現液態頰彩的超高延展性，推開後毫無粉感也不帶走底妝，14色豐富色選加上可疊加的顯色度，不只可單獨使用某一色，更能疊擦特調出屬於自己的腮紅色選。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 腮紅, 美妝, 頰彩, La bouche rouge, Giorgio Armani, 蘿拉蜜思

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