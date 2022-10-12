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「把時間留給最重要的人」星座Top 3！　第一名精簡交友圈，忙只是藉口

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▲星座 。（圖／IG@sbsdrama.official）

▲「只把時間留給最重要的人」星座Top 3 。（示意圖／IG@sbsdrama.official）

記者鮑璿安／台北報導

經常接觸一些朋友就會發現，他們總說自己很忙，然而交友模式其實非常固定、精簡，如果他們主動開口約你，就代表你在他們心裡一定是非常不一樣的存在。以下結合星座角度分析，公開「只把時間留給最重要的人」星座Top 3，千萬要把握他們！

Top 3 摩羯座

摩羯座不太愛參加什麼多餘的聚會，他們的時間是經過精密計算的，早就安排好一切規劃，所以突然蹦出來的邀請，摩羯一律會拒絕，而且是毫不猶豫的。應該說摩羯的交友是一種主動選擇的過程，合得來自然會越走越近，合不來也不需要勉強。

Top 2 處女座

處女座很懶得社交以及花時間去約人，萬一約出來有變數那還不如不約，所以基本上跟處女出來的朋友都是萬年固定的，大家很熟悉彼此之間的交友方式，也不會勉強裝熟來博感情，處女是把友情看得很簡單的星座，太複雜他們不會，那麼時間也只會留給最重要的人。

Top 1 金牛座

金牛座在交友過程中非常慢熱，常以「我很忙」當成藉口，殊不知其實金牛沒有在忙，而是寧可一個人也不願意跟一群不熟的人在一起消磨時間。金牛是很能夠享受孤獨的星座，很有自己的時間觀念，老早就預備好留給重要的人，或是把時間留給自己，好好善待生活。

►傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

關鍵字：

星座, 運勢, 處女座, 摩羯座, 金牛座

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