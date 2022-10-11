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潘瑋柏瘦了穿搭更浮誇　LV花花裝絕配逾417萬AP金錶

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▲▼ 潘瑋柏 。（圖／IG）

▲潘瑋柏收工回家，穿著LV牛仔外套搭配AP皇家橡樹霜金鏤空雙擺輪腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏是演藝圈有名的名錶收藏家，服裝同樣不馬虎，款款都是一線精品品牌，昨他分享收工回家的穿搭照，毛帽與牛仔外套全出自LV（Louis Vuitton，路易威登），手腕上則是瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼表）要價超過417萬元的皇家橡樹霜金鏤空雙擺輪腕錶41毫米款，網友直言「什麼時候變得穿這麼浮誇」，也好奇「還有什麼錶你沒有」？

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／IG）

▲LV破舊風格工作服牛仔外套，157,000元。（圖／LV提供）

近期加入的節目《披荊斬棘的哥哥2》的潘瑋柏，在螢光幕上大秀他的瘦身成果，回到日常，他頭戴17,900元毛帽、穿著LV要價157,000元的破舊風格工作服牛仔外套，也被眼尖網友發現他臉變尖，明顯瘦了不少，而且服裝選擇也更高調，他所穿的牛仔外套不僅綴滿Monobram圖案，還有日本職人手工打造花卉形肩線設計。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／IG）

▲AP皇家橡樹霜金鏤空雙擺輪腕錶41毫米款，約4,170,000元起。（圖／AP提供）

手腕上的金錶更是閃閃發亮，潘瑋柏戴著AP去年發表的直徑41毫米的皇家橡樹霜金鏤空雙擺輪腕錶，首度結合鑲嵌32顆長方形切割紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶、彩色藍寶石的彩虹錶圈，以及品牌與佛羅倫斯珠寶設計師Carolina Bucci聯手於錶殼、錶帶呈現佛羅倫斯黃金錘擊技術的霜金工藝，配上鏤空機芯的深灰色NAC塗層夾板，形成強烈對比。

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關鍵字：

潘瑋柏, AP, Audemars Piguet, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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