為何百貨周年慶開跑都在星期四？　專家解答「致勝關鍵」

▲新光三越南西2022周年慶首日，人潮爆棚。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

10月漸漸進入百貨周年慶促銷主力，全台多間業績大店的促銷都即將在本月登場，但有些民眾疑惑，為何不論百貨的大店小店，周年慶第一天都會選在周四平日上班日舉行呢？原來不是巧合，其實這是百貨實驗多次所得到的「最佳銷售模式」。

▲周年慶在10月進入重頭戲，消費者精打細算準備購物。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

下半年百貨周年慶如火如荼展開，眼尖民眾發現，幾乎所有百貨，周年慶開打第一天都會選定「周四」，不但是一般平日，還有很多人都要去上班上課，為何都選在周四開打？選在周末人潮不是更旺嗎？

在百貨業已有近40年資歷、現任比漾廣場副董兼總經理周寶文表示，周年慶選在周四開跑，是百貨嘗試已久後得出來的結果，因為選定周四開跑，在第一天就會有目標性消費者前來購買，包括想要快速獲得滿額禮、以及已經選定要買哪款商品的客戶，周五進入小周末，在下班後晚上也會有一波買氣，周六日則會有家庭客或休假要購物的人來報到，也就是說，前4天都會維持在高買氣狀態。

若周年慶選定在周末才開打，當然也會有高買氣，但進入周一之後熱度就會下降不少，相較於周四開跑可維持4天熱度，周末開跑之後才過2天，熱度就差很多，此外周四開跑還能做到人潮分流，避免大量都集中在周末2天消費，服務品質與逛街舒適度也能提高。

而全台百貨有幾十家，新光三越南西店則是指標性的「業績風向球」，該店不是最先開跑周年慶的百貨，並且也不是全台業績最高的分店，但周年慶首日一定會有大量業內人士去觀摩看市場，不少業者曾表示：「南西店周年慶做得好，代表下半年市場也會好，而且每間百貨周年慶都會做得不錯。」

這其實是有原因的，周寶文解釋，南西店是產品業種最平均的百貨公司，有些百貨大店精品比例高，或有主打餐飲、親子等主題，產品比重就會有所調整，而南西店有精品、珠寶、服飾、3C、家用家電、休閒運動、超市餐飲都有囊括，而且比例都很平均，比較可以反應出整個市場的周慶市場實際狀況，所以該店周年慶的銷售情況，是具有參考價值的，才會被稱為「周年慶風向球」。