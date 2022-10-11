營養師傳授「7招」改善胃食道逆流，「左側睡」也管用

▲左側睡能幫助舒緩胃食道逆流。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大且三餐不定時，數據指出台灣近1/4人口都有胃食道逆流毛病，除了常見的胸口灼熱和酸逆流感，包括吞嚥困難、聲音沙啞都是非典型症狀，營養師程涵宇指出，胃食道逆流須趕快處理，若放著不管可能會成為食道癌，除了以藥物治療外，也能藉由生活方式和飲食調整幫助改善，一起來學習！

#嚼無薄荷口香糖

口香糖會增加唾液的形成，可能有助於減少食道中的胃酸。但要記得避免吃添加薄荷的口香糖，以免反而增加不適症狀。

#左側睡

研究發現，右側睡可能會加重夜間胃食道逆流，左側睡可能會減少高達 71% 的食道胃酸問題，所以如果在晚上出現胃酸逆流，請嘗試左側睡覺。

#墊高枕頭

有些人容易在半夜出現胃食道逆流症狀，這會影響睡眠品質無法入睡，抬高床頭像是多墊個枕頭，可以減少胃酸反流並改善胃灼熱和胃食道逆流等症狀。

#早點吃晚餐

建議有胃食道逆流的人在睡覺前 3 小時內避免進食。因為飯後平躺會使消化速度減慢，可能會惡化胃食道逆流症狀。

#吃熟洋蔥，不要吃生的

有些人在吃生洋蔥後會出現胃灼熱和其他胃食道逆流問題加重。可能是因為洋蔥中含有大量可發酵纖維，增加胃灼熱、胃酸逆流和打嗝，而且生洋蔥也更難消化，可能會刺激食道內壁，導致胃灼熱加重。

#少量多餐

飯後胃食道逆流症狀通常會更明顯，而大餐會讓症狀加劇。建議少量多餐是較適合的方法。

#健康體重

美國消化系內視鏡學會將肥胖確定為反覆發作胃食道逆流的主要原因。腹部脂肪過多與胃食道逆流風險增加有關，腹部肥胖造成腹壓增加導致橫膈膜壓力梯度增加造成胃食道逆流。

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