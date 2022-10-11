fb ig video ETtoday search mobile

營養師傳授「7招」改善胃食道逆流，「左側睡」也管用

>

▲▼營養師傳授「7招」改善胃食道逆流 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲左側睡能幫助舒緩胃食道逆流。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大且三餐不定時，數據指出台灣近1/4人口都有胃食道逆流毛病，除了常見的胸口灼熱和酸逆流感，包括吞嚥困難、聲音沙啞都是非典型症狀，營養師程涵宇指出，胃食道逆流須趕快處理，若放著不管可能會成為食道癌，除了以藥物治療外，也能藉由生活方式和飲食調整幫助改善，一起來學習！

▲▼營養師傳授「7招」改善胃食道逆流 。（圖／Unsplash、Pexels）

#嚼無薄荷口香糖

口香糖會增加唾液的形成，可能有助於減少食道中的胃酸。但要記得避免吃添加薄荷的口香糖，以免反而增加不適症狀。

#左側睡

研究發現，右側睡可能會加重夜間胃食道逆流，左側睡可能會減少高達 71% 的食道胃酸問題，所以如果在晚上出現胃酸逆流，請嘗試左側睡覺。

▲▼營養師傳授「7招」改善胃食道逆流 。（圖／Unsplash、Pexels）

#墊高枕頭

有些人容易在半夜出現胃食道逆流症狀，這會影響睡眠品質無法入睡，抬高床頭像是多墊個枕頭，可以減少胃酸反流並改善胃灼熱和胃食道逆流等症狀。

#早點吃晚餐

建議有胃食道逆流的人在睡覺前 3 小時內避免進食。因為飯後平躺會使消化速度減慢，可能會惡化胃食道逆流症狀。

▲▼營養師傳授「7招」改善胃食道逆流 。（圖／Unsplash、Pexels）

#吃熟洋蔥，不要吃生的

有些人在吃生洋蔥後會出現胃灼熱和其他胃食道逆流問題加重。可能是因為洋蔥中含有大量可發酵纖維，增加胃灼熱、胃酸逆流和打嗝，而且生洋蔥也更難消化，可能會刺激食道內壁，導致胃灼熱加重。

#少量多餐

飯後胃食道逆流症狀通常會更明顯，而大餐會讓症狀加劇。建議少量多餐是較適合的方法。

▲▼營養師傳授「7招」改善胃食道逆流 。（圖／Unsplash、Pexels）

#健康體重

美國消化系內視鏡學會將肥胖確定為反覆發作胃食道逆流的主要原因。腹部脂肪過多與胃食道逆流風險增加有關，腹部肥胖造成腹壓增加導致橫膈膜壓力梯度增加造成胃食道逆流。

►瘦不下來？盤點5個「發胖壞習慣」　熬夜晚睡吃再少也沒用

關鍵字：

胃食道逆流, 營養師, 飲食習慣, 生活方式

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！ 最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受 具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 掉髮別怕！「5款口碑養髮液」盤點，幫你養回豐盈髮量 2022年全台百貨周年慶檔期整理包　10月開起首波熱門促銷 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面