「約旦王后」高衣Q穿絕美百摺洋裝　出自充滿愛的AZ Factory

AZ Factory,作為時尚小胖Alber Elbaz所創立的個人品牌,讓全世界都為之期待他將如何大展身手。不過在2021年4月,新冠肺炎帶走了備受大家喜愛的時尚小胖,但AZ Factory並沒有就此停擺,而是改變經營策略,每季讓不同小眾品牌的創意總監駐站設計,提供資源和舞台讓這些有才華的設計師能被人看見。

▲AZ Factory的Logo靈感來自於Albert Elbaz本人的自畫像,園潤可愛、討人喜歡。(圖/翻攝自AZ Factory官網)

Alber Elbaz這個名字或許對台灣人來說並不熟悉,但提到他待了14年浪凡(Lanvin),想必大家都能想到那些飄逸的洋裝、舒適的剪裁和優雅獨特的輪廓。他也被稱為「最懂女人的設計師」,回到2010年,H&M和浪凡聯名時,有多少女明星寧願撞衫,甚至是放棄高訂洋裝,選擇穿上H&M的聯名款參與活動,就可見時尚小胖的魅力是多麼驚人。

▲H&M於2010年與浪凡(Lanvin)進行聯名,時任浪凡創意總監的Alber Elbaz所推出的設計風靡一時。(圖/翻攝自H&M官網)

而AZ Factory更是如此,離開了浪凡,他維持一貫的優雅和輕鬆,對他而言,平時不能夠穿上身的衣服絕非時尚,在外媒採訪中曾提到,在AZ Factory,他想要提供女性在逆境時明智的解方,並且讓她們對自己感到美好。所以他也將品牌設定成年輕、帶有點科技感的街頭風格,不是只有他擅長的華貴禮服,更多的是他對於時下流行脈動的理解與再現,繽紛印花與不只一種穿法的設計,讓任何人都能找到最適合自己的風格。

▲2008年時任浪凡創意總監的Alber Elbaz,所推出優雅而飄逸的洋裝。(圖/翻攝自Lanvin官網)

▲AZ Factory帶著Alber Elbaz的優雅和童趣,並結合了年輕和科技的街頭感。(圖/翻攝自AZ Factory官網,下同)

而今年約旦王后拉尼婭(Queen Rania)在出席約旦兒童博物館15週年活動時,所穿的一襲藍白百摺洋裝則是來自Thebe Magugu擔任駐站創意總監的設計,就連皇室也無法抗拒AZ Factory的工藝和設計。

2021年,卻傳來了Alber Elbaz因為確診新冠肺炎不幸離世的噩耗,AZ Factory並未沈浸在悲傷太久,而是去找了時尚圈赫赫有名的45位設計師(如:時尚老頑童Jean Paul Gaultier、時尚壞小子John Galliano、Dior現任創意總監Maria Grazia……等等)並為2022春夏巴黎時裝周閉幕,讓人不僅讚嘆於Alber Elbaz的好人緣和品牌的反應速度。

▲AZ Factory在2022春夏大秀請到各個大牌設計師為其操刀,讓人驚嘆,(左)為Dior現任創意總監Maria Garzia的作品;(右)為時尚老頑童Jean Paul Gaultier的作品。

而時序走到2023春夏時裝周,AZ Factory繼Thebe Magugu、Cyril Bourez、Ester Manas後的第四位駐站創意總監Lutz Huelle為AZ Factory帶來全新的氣象,他將Alber Elbaz最愛的印花融合他本身擅長的拼接、澎袖等大輪廓的設計,荷葉邊、褶皺、合身剪裁……等等。

時尚小胖的拿手好戲也被他完美消化,再加上品牌本身自帶有些調皮、有些科技的街頭風格,如此豐富的元素在一季之中能夠完美展現,同時顯得多變而有序,不只是創意總監的能力,也是品牌對於創意總監挑選眼光的獨到,更是整個品牌屋對於技藝的純熟,才能支撐如此華麗多彩的設計。

▲從(左圖)帶著非洲風情,來自Thebe Magugu的設計,到(右圖)緊身荷葉邊抽皺洋裝完美包覆大尺碼模特兒的Ester Manas;兩種截然不同的風格,AZ Factory的工作室都能完美掌握。

▲2023春夏AZ Factory邀請Lutz Huelle擔任駐站創意總監,讓Alber Elbas的華麗活潑與Lutz Huelle的浮誇優雅完美結合,讓人大開眼界。

在大家口中Alber Elbas是一個謙虛而溫暖的人,你也能從他的設計中感受到他對於所有作品的用心,正如他所說的:「我沒辦法只做一點,這不是我的行事作風,我做事沒有灰色地帶、非黑即白。」(I can't just give a little. I can't do things that way. It's like, you can't be a little bit pregnant.)」他讓普羅大眾也能輕鬆接觸到時尚,而在他離開後的AZ Factory更是能看見品牌完整繼承他的精神,給予小眾設計師更大的舞台去發光發熱。

Alber Elbas將一生的熱情、才華和愛奉獻給時尚,而整個時尚圈也給予他相應的回饋,讓這份真誠到熾熱的愛得以繼續循環。

▲AZ Factory為2022巴黎春夏時裝周閉幕時推出的「Love Brings Love」,被稱為2022巴黎春夏時裝周最動人的一場秀。

