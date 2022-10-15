fb ig video ETtoday search mobile

「約旦王后」高衣Q穿絕美百摺洋裝　出自充滿愛的AZ Factory

>

實習記者蔡孟廷／綜合報導

AZ Factory，作為時尚小胖Alber Elbaz所創立的個人品牌，讓全世界都為之期待他將如何大展身手。不過在2021年4月，新冠肺炎帶走了備受大家喜愛的時尚小胖，但AZ Factory並沒有就此停擺，而是改變經營策略，每季讓不同小眾品牌的創意總監駐站設計，提供資源和舞台讓這些有才華的設計師能被人看見。

▲AZ Factory的Logo靈感來自於Albert Elbaz本人的自畫像，園潤可愛、討人喜歡。（圖／翻攝自AZ Factory官網）

▲AZ Factory的Logo靈感來自於Albert Elbaz本人的自畫像，園潤可愛、討人喜歡。（圖／翻攝自AZ Factory官網）

Alber Elbaz這個名字或許對台灣人來說並不熟悉，但提到他待了14年浪凡（Lanvin），想必大家都能想到那些飄逸的洋裝、舒適的剪裁和優雅獨特的輪廓。他也被稱為「最懂女人的設計師」，回到2010年，H&M和浪凡聯名時，有多少女明星寧願撞衫，甚至是放棄高訂洋裝，選擇穿上H&M的聯名款參與活動，就可見時尚小胖的魅力是多麼驚人。

▲H&M於2010年與Lanvin進行聯名，時任創意總監的Alber Elbaz所推出的設計風靡一時。（圖／翻攝自H&M官網）

▲H&M於2010年與浪凡（Lanvin）進行聯名，時任浪凡創意總監的Alber Elbaz所推出的設計風靡一時。（圖／翻攝自H&M官網）

而AZ Factory更是如此，離開了浪凡，他維持一貫的優雅和輕鬆，對他而言，平時不能夠穿上身的衣服絕非時尚，在外媒採訪中曾提到，在AZ Factory，他想要提供女性在逆境時明智的解方，並且讓她們對自己感到美好。所以他也將品牌設定成年輕、帶有點科技感的街頭風格，不是只有他擅長的華貴禮服，更多的是他對於時下流行脈動的理解與再現，繽紛印花與不只一種穿法的設計，讓任何人都能找到最適合自己的風格。

▲2008年時任浪凡創意總監的他所推出優雅而飄逸的洋裝。（圖／翻攝自Lanvin官網）

▲2008年時任浪凡創意總監的Alber Elbaz，所推出優雅而飄逸的洋裝。（圖／翻攝自Lanvin官網）

▲AZ Factory帶著Alber Elbaz的優雅和童趣，並結合了年輕和科技的街頭感。（圖／翻攝自AZ Factory官網）

▲AZ Factory帶著Alber Elbaz的優雅和童趣，並結合了年輕和科技的街頭感。（圖／翻攝自AZ Factory官網，下同）

而今年約旦王后拉尼婭（Queen Rania）在出席約旦兒童博物館15週年活動時，所穿的一襲藍白百摺洋裝則是來自Thebe Magugu擔任駐站創意總監的設計，就連皇室也無法抗拒AZ Factory的工藝和設計。

2021年，卻傳來了Alber Elbaz因為確診新冠肺炎不幸離世的噩耗，AZ Factory並未沈浸在悲傷太久，而是去找了時尚圈赫赫有名的45位設計師（如：時尚老頑童Jean Paul Gaultier、時尚壞小子John Galliano、Dior現任創意總監Maria Grazia……等等）並為2022春夏巴黎時裝周閉幕，讓人不僅讚嘆於Alber Elbaz的好人緣和品牌的反應速度。

▲AZ Factory在2022春夏大秀請到各個大牌設計師為其操刀，讓人驚嘆，圖左為Dior現任創意總監Maria Garzia的作品；圖右為時尚老頑童Jean Paul Gaultier的作品。（圖／翻攝自AZ Factory官網）

▲AZ Factory在2022春夏大秀請到各個大牌設計師為其操刀，讓人驚嘆，（左）為Dior現任創意總監Maria Garzia的作品；（右）為時尚老頑童Jean Paul Gaultier的作品。

而時序走到2023春夏時裝周，AZ Factory繼Thebe Magugu、Cyril Bourez、Ester Manas後的第四位駐站創意總監Lutz Huelle為AZ Factory帶來全新的氣象，他將Alber Elbaz最愛的印花融合他本身擅長的拼接、澎袖等大輪廓的設計，荷葉邊、褶皺、合身剪裁……等等。

時尚小胖的拿手好戲也被他完美消化，再加上品牌本身自帶有些調皮、有些科技的街頭風格，如此豐富的元素在一季之中能夠完美展現，同時顯得多變而有序，不只是創意總監的能力，也是品牌對於創意總監挑選眼光的獨到，更是整個品牌屋對於技藝的純熟，才能支撐如此華麗多彩的設計。

▲從圖左帶著非洲風情，來自Thebe Magugu的設計，到圖右緊身荷葉邊抽皺洋裝完美包覆大尺碼模特兒的Ester Manas。兩種截然不同的風格，AZ Factory的工作室都能完美掌握。（圖／翻攝自AZ Factory官網）

▲從（左圖）帶著非洲風情，來自Thebe Magugu的設計，到（右圖）緊身荷葉邊抽皺洋裝完美包覆大尺碼模特兒的Ester Manas；兩種截然不同的風格，AZ Factory的工作室都能完美掌握。

▲而2023春夏AZ Factory邀請Lutz Huelle擔任駐站創意總監，讓Alber Elbas的華麗活潑與Lutz Huelle的浮誇優雅完美結合，讓人大開眼界。（圖／翻攝自AZ Factory官網）

▲2023春夏AZ Factory邀請Lutz Huelle擔任駐站創意總監，讓Alber Elbas的華麗活潑與Lutz Huelle的浮誇優雅完美結合，讓人大開眼界。

在大家口中Alber Elbas是一個謙虛而溫暖的人，你也能從他的設計中感受到他對於所有作品的用心，正如他所說的：「我沒辦法只做一點，這不是我的行事作風，我做事沒有灰色地帶、非黑即白。」（I can't just give a little. I can't do things that way. It's like, you can't be a little bit pregnant.）」他讓普羅大眾也能輕鬆接觸到時尚，而在他離開後的AZ Factory更是能看見品牌完整繼承他的精神，給予小眾設計師更大的舞台去發光發熱。

Alber Elbas將一生的熱情、才華和愛奉獻給時尚，而整個時尚圈也給予他相應的回饋，讓這份真誠到熾熱的愛得以繼續循環。

▲AZ Factory為2022巴黎春夏時裝周閉幕時推出的「Love Brings Love」被稱為2022巴黎春夏時裝周最動人的一場秀。（圖／翻攝自AZ Factory官網）

▲AZ Factory為2022巴黎春夏時裝周閉幕時推出的「Love Brings Love」，被稱為2022巴黎春夏時裝周最動人的一場秀。

►奈良美智xStella McCartney新款曝光好想要！Alaia把畢卡索雕塑變洋裝

►說・流行／YSL經典字體重登形象照！為何3個字母能舉世聞名　還掀軒然大波

關鍵字：

Albert Elbaz, Lanvin, H&M, AZ Factory, Cyril Bourez, Thebe Magugu, Lutz Huelle

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因

凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

「日本第一美魔女」54歲肌膚比大學生還好！每日必做「凍齡刮痧」

「日本第一美魔女」54歲肌膚比大學生還好！每日必做「凍齡刮痧」

Ozone林佳辰回應「小孩事件」　薛仕凌罕留「八字鬍」令人認不出 從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界 覺得沒機會？不夠喜歡？男生在感情上「不主動」的5個真相 Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光 周杰倫曬111萬愛馬仕巨包　搖滾魅力帥翻 關穎1665萬蛇珠寶閃爆婚宴　差點搶走閨蜜新娘風頭 星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面